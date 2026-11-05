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Politica Interna

Automotive: Gusmeroli (Lega), tempo cruciale per rimettere in moto settore

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Novembre 2026 - a:hover {

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Automotive: Gusmeroli (Lega), tempo cruciale per rimettere in moto settore
Roma, 4 nov. – "In un mondo che cambia così velocemente, il fattore tempo è una variabile cruciale, e per essere competitivi serve prendere decisioni tempestive, cosa che purtroppo non sembra appartenere al mantra europeo. L'Automotive necessita di un vero piano industriale europeo, che lo rimetta al centro delle politiche comunitarie, senza ideologie né date capestro come lo stop alle auto con motore endotermico a partire dal 2035. Va perseguito il principio della neutralità tecnologica per mettere in campo tutte le tecnologie disponibili, fuori dalla logica del solo elettrico, premiando i componenti Made in Europe e stimolando ricerca e sviluppo, specie per le utilitarie destinate alle famiglie. In quanto alla concorrenza aggressiva dei competitori cinesi, non si devono escludere provvedimenti daziali, a protezione dei nostri mercati e dunque dell'occupazione".

(AGENPARL)
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