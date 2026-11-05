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Politica Interna

TOSI (FI-PPE): “SUPERATO DIVIETO AI MOTORI ENDOTERMICI DAL 2035. SVOLTA PER AUTOMOTIVE EUROPEO

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Novembre 2026 - "Una svolta storica per l'industria automobilistica europea. Grazie al lavoro negoziale portato avanti dal collega Massimiliano Salini e all'impegno di Forza Italia, l'accordo raggiunto in Parlamento europeo supera di fatto il divieto di immatricolazione delle nuove auto con motore endotermico dal 2035".

Lo sottolinea l'europarlamentare Flavio Tosi (Fi-Ppe), a seguito del voto di oggi in commissione Ambiente (di cui Tosi è componente) sulla revisione delle norme europee sulle emissioni di CO₂ di auto e furgoni, che segna un cambio di direzione rispetto all'impostazione originaria della normativa e introduce maggiore flessibilità per i costruttori. E consente di valorizzare una pluralità di soluzioni tecnologiche: dai motori tradizionali e ibridi ai veicoli alimentati con carburanti rinnovabili, riconosciuti come a zero emissioni ai fini del regolamento. Prevede inoltre condizioni più sostenibili per il settore dei furgoni e strumenti di sostegno alla filiera europea dell'acciaio.

"Abbiamo dimostrato che la transizione ecologica non può trasformarsi in una deindustrializzazione dell'Europa. La decarbonizzazione deve procedere insieme alla tutela della competitività, degli investimenti e dell'occupazione, senza imporre una sola tecnologia. È una battaglia che Forza Italia ha portato avanti con convinzione e che continueremo a sostenere in plenaria", conclude Tosi, per il quale l'intesa odierna segna "la difesa dell'automotive europeo, delle imprese, dei lavoratori e della libertà di scelta dei cittadini".

(AGENPARL)
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