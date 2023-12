NATALE, SANT’EGIDIO: SOLIDARIETA’ E PACE IN UN TEMPO DI GUERRE E POVERTA’ – IN MIGLIAIA AI PRANZI CON I POVERI IN ITALIA E NEL MONDO

(AGENPARL) – lun 25 dicembre 2023 NATALE, SANT’EGIDIO: SOLIDARIETA’ E PACE IN

UN TEMPO DI GUERRE E POVERTA’

In migliaia in Italia e nel mondo ai pranzi di

Natale con i poveri – Senza dimora, anziani,

rifugiati venuti con i corridoi umanitari, in una

grande tavolata che abbraccia tutti i continenti

Un messaggio di solidarietà ma anche –

soprattutto – di pace, in questo tempo

attraversato da troppe guerre e una povertà

crescente. E’ l’augurio che sale dai pranzi di

Natale di Sant’Egidio, che oggi – dai primi

calcoli – è riuscito a mettere a tavola 80mila

persone in Italia e 250mila nel mondo. Pranzi di

famiglia con i poveri, che sono amici della

Comunità durante tutto l’anno. Un Natale di

speranza in un tempo segnato dalla crisi e dai

conflitti in Terra Santa, Ucraina e in diversi

altri paesi, con tutte le loro conseguenze.

A partire dalle 13 la basilica di Santa Maria in

Trastevere, il luogo dove è cominciata questa

tradizione il 25 dicembre di 41 anni fa, si è

riempita di senza dimora, anziani, rifugiati, tra

cui alcune famiglie arrivate in Italia grazie ai

corridoi umanitari e accolte dalla Comunità. Tra

di loro anche alcuni che, essendo stati aiutati,

hanno scelto di aiutare, a loro volta, chi è oggi

in difficoltà. A tavola è stato servito, con

apparecchiatura e posate compostabili, il menù

tradizionale della festa (lasagne, polpettone,

lenticchie, dolci natalizi) e ciascuno ha ricevuto

un dono personalizzato, come avviene in ogni

famiglia.

Alla fine il saluto di don Marco Gnavi, che ha

definito i pranzi di Natale con i poveri

espressione di “un cuore largo che non esclude

nessuno”. “Le cose impossibili diventano

possibili”, ha sottolineato il parroco di Santa

Maria in Trastevere, presentando alcuni tra gli