(AGENPARL) - ROMA, 12 Dicembre 2023 - Dmitry Peskov ha osservato che gli evidenti fallimenti politici e militari di Kiev hanno seriamente minato l’autorità dell’attuale leadership ucraina.

Il Servizio segreto straniero russo (SVR) è giunto alla conclusione che gli sponsor occidentali di Kiev si stanno preparando a sostituire il presidente ucraino Vladimir Zelenskyj sulla base di “informazioni specifiche” a disposizione dell’agenzia di intelligence, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

“Probabilmente si tratta di una sorta di prospettiva a lungo termine”, ha detto il funzionario del Cremlino. “Indubbiamente i servizi segreti dispongono di dati concreti dai quali trarre tali conclusioni”, ha aggiunto.

Detto questo, l’addetto stampa presidenziale ha osservato che gli evidenti fallimenti politici e militari di Kiev hanno seriamente minato l’autorità dell’attuale leadership ucraina. “Molti intoppi che si verificano costantemente in Ucraina portano a scuotere la barca e a indebolire l’autorità del governo; questo, infatti, può essere visto ad occhio nudo”, ha detto Peskov.

Secondo una dichiarazione pubblicata lunedì del direttore dell’SVR Sergej Naryshkin, l’agenzia riceve dati attendibili secondo cui gli alti funzionari dei principali paesi occidentali discutono sempre più spesso della necessità di sostituire il presidente ucraino in carica. Secondo le informazioni della SVR, l’Occidente sta prendendo in considerazione il comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny, l’ex aiutante presidenziale ucraino Alexey Arestovich (incluso nella lista dei terroristi ed estremisti in Russia), il sindaco di Kiev Vitaly Klichko o il capo dell’ufficio presidenziale ucraino Andrey Yermak come potenziale successore di Zelenskyj qualora quest’ultimo dovesse lasciare anticipatamente l’incarico.