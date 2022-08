Soccorsa Chiarappa candidata per Noi Moderati alla Camera dei Deputati collegio Molfetta – Bari: “dare sostegno economico a donne sole o socialmente deboli che vogliono lavorare”

(AGENPARL) – Roma, 30 Agosto 2022 – Il reddito di cittadinanza avrebbe dovuto essere un sussidio per chi non è in grado di poter lavorare, soprattutto per le molte donne che si trovano in difficoltà economiche dopo la separazione, al Sud è molto difficile trovare lavoro per le mamme, non abbiamo a disposizione molti asili nido pubblici. Occorre un sostegno economico a queste donne sole o socialmente deboli dal punto di vista economico che lottano per portare avanti la famiglia che vogliono lavorare, affinchè possano emanciparsi e non accada mai che diventino vittime di alcuni uomini. Noi moderati dobbiamo lottare per proteggere l’autonomia delle donne. Lo dichiara Soccorsa Chiarappa candidato alla Camera in quota Coraggio Italia per la Camera dei Deputati collegio Molfetta – Bari.