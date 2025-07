(AGENPARL) - Roma, 6 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 06 July 2025 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

E OPEN GOVERNMENT

Ufficio Stampa

6/7/2025

PRESENTATO NEL CORSO DI UN PARTECIPATISSIMO EVENTO

PUBBLICO IL VIDEOCLIP “LÀ DE LA LUMINOSA” CON FLAVIO FURIAN,

MAXINO, ENRICO BIANCO E GIORGIA GIURCO (IN ARTE AMBER)

Si è tenuta nel pomeriggio oggi, domenica 6 luglio 2025, nel corso di un

partecipatissimo evento pubblico promosso dal Comune di Trieste alla presenza

dell’Assessore alle Politiche del Territorio, Michele Babuder, la presentazione

ufficiale del videoclip musicale “Là de la Luminosa” nell’area antistante la Luminosa

di via Carducci, storico punto di riferimento della città di proprietà della società GAP

S.r.l., rappresentata dal Responsabile commerciale, Marco Perla.

Il progetto nasce da un’idea di Flavio Furian e Massimiliano Cernecca (Maxino) ed

è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Trieste.

Nel corso dell’evento, il videoclip è stato proiettato sul grande schermo della

Luminosa, recentemente installato ed è stato accompagnato dall’esibizione musicale

dal vivo degli artisti, che hanno raggiunto la sede dell’iniziativa a bordo di un autobus

storico FIAT 409 Menarini del 1970, restaurato e messo a disposizione per

l’occasione dall’Associazione inBUSclub.

La presentazione è stata rallegrata da alcune esilaranti gag dei protagonisti, che

hanno ricordato la genesi del progetto e spiegato come ognuno di loro, a seconda

della rispettiva età, abbia inserito nel testo della canzone i propri personali ricordi

della Luminosa legati a un preciso periodo (gli anni ‘70 sono stati cantati da Enrico

Bianco, gli anni ‘80 da Flavio Furian, i ’90 da Maxino e infine quelli dal 2000 a oggi da

Amber).

Il brano, scritto da Enrico Bianco, Flavio Furian, Massimiliano Cernecca e Giorgia

Giurco (in arte Amber), rappresenta infatti un omaggio intergenerazionale alla

Luminosa e al suo valore simbolico per i Triestini di ogni età.

L’iniziativa artistica, come ha ricordato l’Assessore Babuder a nome

dell’Amministrazione comunale, intendeva essere un momento di condivisione

culturale e sociale, volto a valorizzare il patrimonio urbano e la memoria collettiva

della Città contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e di identità cittadina.

“Quella che abbiamo presentato stasera – ha dichiarato Babuder – è un’iniziativa

semplice, simpatica, ma allo stesso tempo dal grande impatto emotivo, che ha

risvegliato in ciascuno di noi qualche ricordo e sentimento che spero rimangano nel

cuore di chi oggi – e sono stati davvero numerosissimi – vi ha partecipato, così come

rimarranno nel mio. La Luminosa è un’icona per generazioni di Triestini e oggi

abbiamo aggiunto un ulteriore tassello ai ricordi che ognuno custodisce.

Ringrazio quindi di cuore chi ha ideato e contribuito alla realizzazione di questo

evento promosso dal Comune di Trieste (Trieste Trasporti, GAP S.r.l., Associazione

inBUSclub) e in particolar modo gli artisti per lo spirito con il quale l’hanno

interpretato”.

COMTS – TG