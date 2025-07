(AGENPARL) - Roma, 6 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 06 July 2025 MILANO, MALAGUTI (FDI): SINISTRA CONSENTE RITI CON DONNE CHIUSE IN UN RECINTO E POI PARLA DI LOTTA PER EMANCIPAZIONE

“A Milano è stata permessa una manifestazione che si chiama Ashura, rito musulmano, in cui le donne coperte dal velo vengono rinchiuse in un recinto, e questo nel totale silenzio della sinistra e delle femministe. Dopo secoli di lotta per l’emancipazione della donna i Movimenti di sinistra ed LGBT solidarizzano con paesi fondamentalisti islamici che hanno fermato la civiltà a centinaia, se non migliaia, di anni fa. Questa è una opposizione al governo totalmente scollegata dalla realtà, incapace di misurarsi sui problemi reali della gente senza accorgersi che sta rinnegando persino sé stessa”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati