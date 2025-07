Dubai firma un protocollo d’intesa con Pony.ai per testare veicoli autonomi: al via la mobilità del futuro

(AGENPARL) - Roma, 6 Luglio 2025

L’Autorità per le Strade e i Trasporti di Dubai (RTA) ha firmato un Memorandum d’Intesa (MoU) con Pony.ai, azienda leader nel settore della guida autonoma, per avviare entro la fine dell’anno una sperimentazione pilota di veicoli autonomi nell’emirato. L’accordo segna un passo decisivo verso il lancio di un servizio commerciale di taxi autonomi completamente senza conducente previsto per il 2026.

Pony.ai ha recentemente svelato la settima generazione dei suoi veicoli autonomi, sviluppati in collaborazione con colossi automobilistici come Toyota, GAC e BAIC. I veicoli sono dotati di intelligenza artificiale avanzata e sensori di ultima generazione (lidar, radar e telecamere) per garantire sicurezza e precisione in qualsiasi condizione.

La società collabora inoltre con giganti della tecnologia come Tencent e Alibaba, con l’obiettivo di integrare i propri servizi di robotaxi in piattaforme digitali come WeChat e Alipay.

Alla firma del protocollo erano presenti, tra gli altri, Sua Eccellenza Mattar Al Tayer, Direttore Generale di RTA, e il Dr. Leo Wang, CFO di Pony.ai. Per RTA ha firmato Ahmed Hashim Bahrozyan, amministratore delegato della Public Transport Agency, mentre per Pony.ai è intervenuta Ann Shi, vicepresidente per la strategia e lo sviluppo aziendale.

Verso una mobilità autonoma e sostenibile

Durante la cerimonia, Sua Eccellenza Al Tayer ha dichiarato che la collaborazione rientra nella più ampia strategia Dubai Smart Self-Driving Transport, che punta a convertire il 25% di tutti gli spostamenti in modalità autonome entro il 2030. Un obiettivo ambizioso che mira a rafforzare il ruolo di Dubai come hub globale per l’innovazione nella mobilità intelligente.

“La nostra alleanza con Pony.ai – ha detto Al Tayer – migliorerà l’integrazione tra i sistemi di trasporto, faciliterà gli spostamenti casa-lavoro e supporterà la strategia del ‘primo e ultimo miglio’, migliorando la qualità della vita e la sicurezza stradale.”

Pony.ai: innovazione al servizio della regione MENA

Da parte sua, il Dr. Leo Wang ha evidenziato come la partnership con Dubai rappresenti un punto di svolta strategico per la diffusione della tecnologia di guida autonoma nella regione: “Insieme alla vision di RTA, vogliamo stabilire nuovi standard per la mobilità intelligente in tutto il mondo arabo.”

Con questa iniziativa, Dubai si conferma tra le città più all’avanguardia nel mondo nel campo della mobilità autonoma, pronta a trasformare radicalmente il modo in cui residenti e visitatori vivranno la città.