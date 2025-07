(AGENPARL) - Roma, 6 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 06 July 2025 RAMELLI, DE CORATO (FDI): ONORIAMO LA MEMORIA A 69 ANNI DAL VILE ATTENTATO

«Oggi pomeriggio ho voluto ricordare Sergio Ramelli, anche nel giorno in cui avrebbe compiuto sessantanove anni. Peccato che il povero Sergio non abbia potuto viverli per colpa della violenza cieca di giovani invasati dall’idea dell’antifascismo militante. Prima sono stato a Milano in via Pinturicchio, dove ci sono i Giardini a lui intitolati poi mi sono recato in via Paladini, dove fu sprangato 50 anni fa, con il Sottosegretario di Stato all’Istruzione Paola Frassinetti, l’on.le Andrea Mascaretti, il Presidente del Consiglio Comunale di Rozzano, Rosa Di Vaia e la vice coordinatrice Fdi a Milano Deborah Dell’Acqua. In entrambi i luoghi ho deposto un fiore in ricordo del povero Sergio, un ragazzo di Destra che ho avuto il piacere e l’onore di conoscere e frequentare ai tempi del Fronte della Gioventù- di cui per un periodo sono stato Segretario. Sergio fu ucciso nel 1975 da ‘Avanguardia operaia’ solamente per aver espresso le proprie idee su un tema scolastico contro le Brigate Rosse. Proprio quest’anno, in occasione appunto del 50° anniversario dalla morte, come Fratelli d’Italia abbiamo ricordato al meglio il povero Sergio intitolando allo stesso diversi slarghi, piazze, vie e monumenti». Così il Deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato.

