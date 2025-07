Violenza donne: Mori (Pd), Contro Valente esposto pretestuoso. Ritiro immediato delibera per sportello uomini maltrattati

(AGENPARL) - Roma, 6 Luglio 2025

immediato delibera per sportello uomini maltrattati

“L’apertura di uno sportello per “uomini maltrattati” nel VI Municipio di

Roma, è un atto più grave e insidioso di quanto si possa pensare. Non si

tratta, infatti, di un’azione neutrale, né di un’iniziativa sincera e super

partes a tutela delle vittime di violenza, ma di un attacco diretto alla

lunga e faticosa battaglia per il riconoscimento e il contrasto della

violenza maschile contro le donne, come sancito nella Convenzione di

Istanbul, nonché contro le decisioni maturate dalla Corte di Cassazione,

che ha già ritenuto la PAS priva di fondamento scientifico richiamando la

quale si confonde violenza di genere con mero conflitto familiare.

L’adozione di questa retorica da parte di un’istituzione pubblica, come il

VI Municipio, è una forma di vittimizzazione secondaria strutturale, che

mina la fiducia delle donne nelle istituzioni stesse e che si aggiunge ai

contenuti similari del nuovo DDL, detto “DDL Salomone” (una replica del

vecchio DDL Pillon) all’esame della Commissione giustizia del Senato.

Nessuno nega che ci siano uomini che soffrono, ma equiparare numeri,

dinamiche e impatti tra le violenze subite dalle donne e presunti

maltrattamenti subiti dagli uomini è scorretto e culturalmente tossico. È

una provocazione.

Rivendichiamo con fermezza che la violenza maschile contro le donne ha

un’origine strutturale, radicata in modelli di dominio, possesso e

disparità di potere. Ridurla a “conflitto tra individui” o “problema di

coppia” è l’errore più grave che possiamo compiere oggi, in una fase

storica in cui la recrudescenza della misoginia è evidente e alimentata

proprio da queste narrative negazioniste.

Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza a Valeria Valente, oggetto di un

esposto pretestuoso e potenzialmente temerario da parte di chi tenta di

trasformare il dovere istituzionale di difesa delle donne in un attacco

“contro gli uomini”. Le parole della senatrice sono chiare, rigorose,

coerenti con la Costituzione, con le norme internazionali, con l’esperienza

vera delle donne.

Ogni tentativo di colpire donne che si espongono con intimidazioni e

attacchi personali è un atto di delegittimazione sessista che dimostra

quanto sia ancora lunga la strada per rendere strutturale il contrasto alla

violenza di genere.

Chiediamo il ritiro immediato della delibera del VI Municipio, in linea con

le direttive nazionali e internazionali, e ribadiamo la necessità di

rafforzare i centri antiviolenza, le case rifugio e le misure di

prevenzione, anziché alimentare narrazioni falsate che pongono sullo stesso

piano realtà radicalmente diverse, distogliendo risorse umane e strumentali

alle tante vittime della violenza maschile, che ci troveranno sempre al

loro fianco insieme a tanti uomini consapevoli alleati di questa battaglia

che è al servizio di tutta la società. Non arretreremo di un passo”. Così