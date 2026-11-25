La Commissione europea ha presentato il 25 novembre il Quantum Act, una proposta legislativa destinata a rafforzare la capacità industriale dell’Unione nelle tecnologie quantistiche, ridurre la dipendenza dai fornitori extraeuropei e sostenere la crescita delle imprese impegnate nei settori strategici. Il progetto getta inoltre le basi per la costituzione del Sovereign Tech Equity Fund (STEF), un fondo di investimento azionario per il quale Bruxelles punta a mobilitare 50 miliardi di euro. La vicepresidente esecutiva della Commissione per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, Henna Virkkunen, ha indicato questo obiettivo durante la conferenza stampa di presentazione. L’intento è fare dell’Europa uno dei protagonisti mondiali delle tecnologie quantistiche entro il 2030, intervenendo sul divario industriale e finanziario rispetto a Stati Uniti e Cina.

Il nodo principale riguarda la capacità del sistema economico europeo di trasformare il patrimonio scientifico in prodotti commerciali e imprese competitive sui mercati internazionali. Secondo i dati riportati da Reuters, nel 2025 i finanziamenti pubblici europei destinati al settore quantistico ammontavano a 8,6 miliardi di euro, contro i 5,3 miliardi degli Stati Uniti e i 13,6 miliardi della Cina. Il rapporto si inverte sul versante dei capitali privati: le startup quantistiche europee hanno raccolto 1,1 miliardi di euro, a fronte dei 7 miliardi delle concorrenti statunitensi. L’Unione ospita circa un terzo delle imprese quantistiche mondiali, ma la disponibilità di capitali per accompagnarne l’espansione industriale rimane sensibilmente inferiore a quella del mercato americano.

Il Sovereign Tech Equity Fund si inserisce in questo quadro con un modello basato sulla partecipazione al capitale delle imprese, affiancando gli strumenti di sovvenzione e prestito. Il fondo interesserà le tecnologie quantistiche, l’intelligenza artificiale e altri comparti essenziali per la sicurezza economica dell’Unione. Gli investimenti azionari rispondono alle esigenze di settori caratterizzati da elevati costi iniziali, lunghi cicli di sviluppo e tempi di ritorno del capitale che richiedono investitori capaci di sostenere progetti di lungo periodo. Per costituire lo strumento, la Commissione lavorerà con il gruppo Banca europea per gli investimenti, gli Stati membri e altri soggetti interessati, definendone la struttura operativa e le modalità di partecipazione.

Una delle disposizioni più rilevanti del Quantum Act interessa gli appalti pubblici. La proposta prevede di riservare determinate procedure di approvvigionamento a prodotti, sistemi e servizi forniti da imprese sotto controllo europeo, considerate le implicazioni delle tecnologie quantistiche per la sicurezza e gli interessi strategici dell’Unione. L’accesso degli operatori di Paesi terzi sarà disciplinato dagli accordi di reciprocità e dagli impegni internazionali applicabili. La domanda pubblica diventa così uno degli strumenti con cui Bruxelles intende favorire il consolidamento di una filiera industriale europea, offrendo alle aziende opportunità di mercato per sviluppare e commercializzare le proprie tecnologie.

Il progetto interviene anche sulla frammentazione delle iniziative nazionali attraverso la Quantum Europe Framework Initiative, destinata a coordinare programmi europei e investimenti degli Stati membri. Il nuovo assetto prevede una rete europea di istituti di ricerca, lo sviluppo di infrastrutture condivise e il coinvolgimento delle imprese nella definizione delle priorità tecnologiche. Il Quantum Strategy Board riunirà Commissione e Stati membri per il coordinamento strategico, mentre la European Quantum Alliance metterà in relazione amministrazioni, università, centri scientifici e operatori industriali. La condivisione delle infrastrutture assume particolare importanza in un settore nel quale i costi delle apparecchiature e delle attività sperimentali possono rappresentare una barriera all’ingresso per le aziende di minori dimensioni.

Alla politica industriale si affianca la sicurezza delle infrastrutture digitali. Lo sviluppo dei computer quantistici pone infatti il problema della futura vulnerabilità di alcuni sistemi crittografici utilizzati per proteggere comunicazioni, transazioni finanziarie e dati sensibili. La Commissione intende accelerare l’adozione della crittografia post-quantistica, accompagnando la modernizzazione dei sistemi informatici con il monitoraggio delle catene di approvvigionamento e l’individuazione dei componenti e dei fornitori critici. Le implicazioni riguardano la continuità operativa delle imprese, la protezione delle reti pubbliche e delle infrastrutture essenziali. Le applicazioni industriali delle tecnologie quantistiche si estendono inoltre alla ricerca farmaceutica, alla navigazione indipendente dai sistemi satellitari, allo sviluppo di nuovi materiali e alle comunicazioni avanzate.

Il Quantum Act sviluppa gli indirizzi della strategia europea per le tecnologie quantistiche adottata nel luglio 2025 e dovrà ora essere esaminato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Nella competizione internazionale per il controllo delle tecnologie avanzate, Bruxelles interviene contemporaneamente sull’accesso ai capitali, sulla domanda pubblica e sulla sicurezza delle forniture. La sfida economica per l’Unione consiste nel mantenere sul territorio europeo, insieme alle attività di ricerca, la proprietà industriale, gli impianti produttivi e le imprese destinate a commercializzarne i risultati.

Fonti e documentazione