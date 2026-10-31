Asia centrale, la sfida tra le potenze cambia volto: Kazakistan e Uzbekistan cercano maggiore autonomia

Dopo il rilancio diplomatico americano a Samarcanda, l’attenzione si sposta sulla cooperazione tra gli Stati della regione e sui rapporti con Cina, Russia, Turchia e Unione europea. Minerali strategici, investimenti e corridoi commerciali diventano strumenti di una politica estera che punta a moltiplicare le opportunità senza dipendere da un solo partner.

L’Asia centrale non è soltanto il terreno di una nuova competizione tra Stati Uniti, Cina e Russia. È anche una regione nella quale i governi cercano di utilizzare l’interesse delle grandi potenze per rafforzare la propria posizione economica e diplomatica. Gli sviluppi delle ultime settimane mostrano come Kazakistan e Uzbekistan intendano ampliare i propri margini di manovra, evitando di trasformare l’apertura verso nuovi interlocutori in una rottura con quelli tradizionali. La questione non riguarda esclusivamente il controllo delle risorse minerarie, ma investe trasporti, energia, industria e accesso ai mercati internazionali.

Il vertice dell’Organizzazione degli Stati Turchi, tenutosi ad Ankara il 30 ottobre, offre un nuovo punto di osservazione. La cooperazione tra i Paesi membri si concentra sempre più sui collegamenti commerciali tra Asia ed Europa e sulla possibilità di sviluppare progetti industriali comuni. Per gli Stati centroasiatici, queste iniziative rappresentano un ulteriore canale di relazione internazionale, distinto dai rapporti bilaterali con Washington, Pechino e Mosca. La Turchia, grazie alla propria posizione geografica e ai collegamenti con il Caucaso, può svolgere un ruolo importante nel rafforzamento delle reti commerciali eurasiatiche.

La diplomazia regionale dopo Samarcanda

La recente iniziativa americana ha contribuito a riportare l’Asia centrale al centro dell’attenzione internazionale. Come già approfondito da Agenparl nell’articolo del 24 ottobre, “Gli Stati Uniti tornano in Asia centrale: la sfida a Cina e Russia passa da Samarcanda” (https://agenparl.eu/2026/10/24/rubio-samarcanda-usa-asia-centrale-corridoio-mezzo/), la visita del segretario di Stato Marco Rubio in Uzbekistan ha rilanciato la cooperazione economica e l’interesse statunitense per minerali critici, tecnologie e collegamenti commerciali. Gli accordi annunciati hanno mostrato il potenziale della relazione, ma la loro realizzazione dipenderà da investimenti effettivi, condizioni contrattuali e capacità industriali.

Il passaggio successivo riguarda però le scelte dei governi centroasiatici. L’Uzbekistan non intende limitarsi al ruolo di destinatario delle iniziative straniere e cerca di proporre direttamente progetti nei settori industriali considerati prioritari. Nell’ambito della cooperazione con gli Stati turchi, Tashkent ha avanzato proposte riguardanti cento progetti industriali, con attenzione alle materie prime strategiche e alle tecnologie verdi. Si tratta di iniziative da sviluppare e valutare, non di cento investimenti già realizzati. Il loro significato politico consiste nella volontà di trasformare la posizione geografica e le risorse del Paese in una maggiore capacità di negoziazione.

Anche il Kazakistan segue una strategia di diversificazione, pur partendo da condizioni differenti. Astana dispone di un ruolo consolidato nei mercati delle materie prime e di legami economici profondi con i Paesi vicini. La sua politica estera cerca di mantenere aperti più canali contemporaneamente, nella consapevolezza che la sicurezza delle esportazioni, gli investimenti energetici e l’accesso alle infrastrutture dipendono da rapporti stabili con interlocutori diversi. L’obiettivo non è sostituire una dipendenza con un’altra, ma ridurre i rischi derivanti dall’eccessiva concentrazione delle relazioni economiche.

La Cina conserva un vantaggio strutturale

L’interesse crescente degli Stati Uniti non modifica automaticamente il peso della Cina. Pechino dispone di un vantaggio geografico evidente, sostenuto da reti ferroviarie, collegamenti energetici e scambi commerciali sviluppati nel tempo. Attraverso la Belt and Road Initiative e i rapporti bilaterali, la Cina ha contribuito alla realizzazione di infrastrutture e progetti industriali che collegano le economie centroasiatiche al proprio mercato.

Per Pechino, la regione risponde a esigenze diverse. Da una parte rappresenta una fonte di approvvigionamento energetico e minerario e un mercato per prodotti, tecnologie e servizi cinesi. Dall’altra offre collegamenti terrestri utili a diversificare le rotte commerciali internazionali. La stabilità delle aree confinanti con lo Xinjiang costituisce un ulteriore interesse strategico, ma non esaurisce la portata della politica cinese verso l’Asia centrale.

Questa presenza comporta opportunità e interrogativi per i governi locali. Le infrastrutture possono favorire crescita economica e integrazione commerciale, ma la sostenibilità finanziaria, la distribuzione dei benefici e il coinvolgimento delle imprese nazionali restano questioni decisive. Proprio per questo Kazakistan e Uzbekistan cercano di affiancare agli investimenti cinesi quelli provenienti da altri partner, aumentando le possibilità di scelta nei settori industriali più importanti.

La Russia non è uscita dalla regione

Descrivere la Russia come una potenza ormai priva di influenza in Asia centrale sarebbe una semplificazione. Nonostante le conseguenze della guerra contro l’Ucraina e delle sanzioni occidentali, Mosca conserva rapporti economici, energetici, culturali e di sicurezza che non possono essere cancellati rapidamente. La lingua russa mantiene una funzione pratica in numerosi scambi professionali e commerciali, mentre i flussi migratori continuano a collegare il mercato del lavoro russo a diverse economie centroasiatiche.

Le rimesse dei lavoratori emigrati rappresentano ancora una componente importante per alcuni Paesi della regione, sebbene con differenze significative tra le cinque repubbliche. Anche la cooperazione militare e i progetti energetici contribuiscono a mantenere un rapporto strutturato con Mosca. In Uzbekistan e Kazakistan, in particolare, il settore nucleare civile costituisce uno degli ambiti nei quali la Russia cerca di conservare un ruolo industriale e tecnologico.

Il problema per Mosca non è dunque la scomparsa della propria presenza, ma la crescente disponibilità di alternative per i suoi partner. I governi centroasiatici possono oggi negoziare con più interlocutori su infrastrutture, finanziamenti e tecnologie. Questo processo non elimina i legami esistenti, ma può modificarne gradualmente il peso nelle decisioni economiche e diplomatiche.

Turchia e Unione europea ampliano la competizione

La presenza della Turchia aggiunge un elemento che rende il quadro regionale più complesso della tradizionale rivalità tra Washington, Pechino e Mosca. Ankara condivide con diversi Stati centroasiatici legami linguistici e culturali e punta a rafforzare la cooperazione economica attraverso l’Organizzazione degli Stati Turchi. I collegamenti ferroviari, i porti e le infrastrutture di transito costituiscono strumenti concreti di questa strategia.

In questo scenario assume rilievo il Corridoio di Mezzo, la rete di trasporto che attraversa il Mar Caspio, l’Azerbaigian e la Georgia per raggiungere la Turchia e i mercati europei. Il suo sviluppo potrebbe ampliare le alternative commerciali disponibili ai Paesi dell’Asia centrale, ma richiede investimenti nelle capacità portuali, coordinamento doganale e miglioramenti nei collegamenti ferroviari. La presenza di più passaggi logistici continua infatti a incidere su costi e tempi di trasporto.

La competizione per queste infrastrutture interessa anche il Caucaso meridionale, dove i progetti di collegamento regionale hanno suscitato reazioni differenti. Agenparl aveva già esaminato le preoccupazioni iraniane nell’articolo del 5 ottobre, “Iran, Araqchi avverte sulle interferenze nel Caucaso” (https://agenparl.eu/2026/10/05/iran-araqchi-interferenze-caucaso-tripp/). Il progetto TRIPP e la rotta transcaspica restano iniziative distinte, anche se entrambe si inseriscono nella più ampia trasformazione dei collegamenti tra Asia ed Europa.

L’Unione europea rappresenta un altro interlocutore fondamentale. Bruxelles è interessata alla diversificazione delle forniture di materie prime critiche, alla sicurezza energetica e allo sviluppo di infrastrutture commerciali affidabili. Per i Paesi centroasiatici, il mercato europeo offre opportunità di esportazione e cooperazione industriale, ma richiede anche standard tecnici, regole commerciali e condizioni di investimento che possono influenzare la realizzazione dei progetti.

La vera sfida è trasformare la competizione in risultati

La crescente attenzione internazionale non garantisce automaticamente una maggiore indipendenza economica. La possibilità di scegliere tra più partner rappresenta un vantaggio soltanto se i governi riescono a ottenere condizioni sostenibili, trasferimento di competenze e benefici concreti per le proprie economie. Altrimenti il rischio è sostituire una forma di dipendenza con un’altra, oppure accumulare progetti annunciati che non arrivano alla fase operativa.

Kazakistan e Uzbekistan stanno cercando di utilizzare la propria posizione geografica e le risorse disponibili per rafforzare il potere negoziale. La competizione tra Stati Uniti, Cina, Russia, Turchia e Unione europea può offrire nuove opportunità, ma impone anche scelte delicate su finanziamenti, infrastrutture strategiche e rapporti politici. Non tutte le cinque repubbliche dispongono delle stesse risorse, né della medesima capacità di attrarre investimenti e sostenere politiche autonome.

Il significato degli sviluppi di fine ottobre sta proprio in questa evoluzione. L’Asia centrale non appare soltanto come uno spazio nel quale le grandi potenze cercano di estendere la propria influenza, ma come un insieme di Stati che tentano di costruire relazioni differenziate e strumenti regionali di cooperazione. La misura del loro successo non sarà il numero dei vertici diplomatici o dei memorandum sottoscritti, bensì la capacità di tradurre gli accordi in infrastrutture funzionanti, attività industriali e opportunità economiche durature.

Fonti: Organizzazione degli Stati Turchi, comunicazioni sul vertice di Ankara del 30 ottobre 2026; Euronews, 30 ottobre 2026; The Times of Central Asia, 30 ottobre 2026; Commissione europea, relazioni UE-Asia centrale; OCSE, rapporto 2026 sulle materie prime critiche in Asia centrale; Agenparl, approfondimenti del 5 e 24 ottobre 2026.