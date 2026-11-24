(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2026 - (Lega): "Una vittoria per l'Umbria. Ora avanti con il collegamento alla E45
e la seconda canna della Galleria della Guinza"
"Il TAR dell'Umbria ha respinto in primo grado i ricorsi contro il via
libera ambientale al progetto della E78 tra Selci Lama e la Guinza. La
pronuncia conferma la legittimità delle valutazioni sul tracciato
individuato da ANAS e dà ragione alla posizione che ho sempre sostenuto. È
una vittoria per l'Umbria e per un territorio che aspetta questa strada da
decenni.
Ho portato avanti la battaglia per il completamento della Due Mari dal
Consiglio comunale di Città di Castello fino al Parlamento. Per chi è
cresciuto in Altotevere, la Guinza è stata a lungo il simbolo delle
promesse mancate. Per anni le amministrazioni di sinistra hanno parlato
della necessità di aprirla, ma solo nel febbraio 2024, con Matteo Salvini