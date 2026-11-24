(Lega): "Una vittoria per l'Umbria. Ora avanti con il collegamento alla E45

e la seconda canna della Galleria della Guinza"

"Il TAR dell'Umbria ha respinto in primo grado i ricorsi contro il via

libera ambientale al progetto della E78 tra Selci Lama e la Guinza. La

pronuncia conferma la legittimità delle valutazioni sul tracciato

individuato da ANAS e dà ragione alla posizione che ho sempre sostenuto. È

una vittoria per l'Umbria e per un territorio che aspetta questa strada da

decenni.

Ho portato avanti la battaglia per il completamento della Due Mari dal

Consiglio comunale di Città di Castello fino al Parlamento. Per chi è

cresciuto in Altotevere, la Guinza è stata a lungo il simbolo delle

promesse mancate. Per anni le amministrazioni di sinistra hanno parlato

della necessità di aprirla, ma solo nel febbraio 2024, con Matteo Salvini