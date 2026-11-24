(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2026 - presentazione della campagna regionale e del programma delle feste negli
otto capoluoghi*
Domani, martedì 24 novembre, alle ore 11, nella sala "Di Jeso" della
Presidenza della Regione Puglia, sul lungomare Nazario Sauro 33, a Bari (I
piano), sarà presentata "Segui le stelle. Festeggia in Puglia.", la
campagna regionale che invita a vivere e scoprire la Puglia anche d'inverno.
Interverranno il presidente della Regione Puglia *Antonio Decaro*,
l'assessora regionale alla Cultura *Silvia Miglietta* e i sindaci e gli
assessori dei Comuni capoluogo.
promosso dalla Regione con gli otto Comuni capoluogo, che dal 6 dicembre al
6 gennaio offrirà ai pugliesi e ai visitatori appuntamenti diffusi nelle
piazze, nei quartieri e nei luoghi della cultura.
Nella stessa occasione sarà presentata anche "Cultura di prossimità"
l'avviso pubblico rivolto agli enti locali pugliesi e alle realtà culturali
senza scopo di lucro, promosso da Regione Puglia con Puglia Culture, per
finanziare e programmare iniziative ed eventi che favoriscano la
partecipazione culturale, la valorizzazione del patrimonio e le tradizioni
delle comunità pugliesi da realizzare sul territorio regionale nel periodo
compreso tra la data di pubblicazione dell'avviso e il 31 dicembre 2027.