(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2026 - centrosinistra segua esempio Verdi europei"
"Ad Antalya la Cop31 si è chiusa senza accordo, per la prima volta dal
2009. L'Unione europea ha respinto un testo che taceva sui combustibili
fossili e ha fatto bene. Ma resta una domanda: perché la comunità
internazionale sa riconoscere ciò che serve e non sa volerlo insieme? Nel
2023 a Dubai la Cop28 riportò il nucleare al centro della diplomazia
climatica e oggi i Paesi aderenti sono trentanove. Noi abbiamo rivalutato
da tempo la nostra posizione storica: l'atomo è sicuro, pulito, efficiente,
e non è l'avversario delle rinnovabili ma il loro complemento. Il
centrosinistra italiano smetta di essere ideologico sul nucleare e segua
l'esempio dell'ambientalismo europeo. In Belgio i Verdi hanno avviato il
superamento di una storica opposizione all'atomo. Nel Regno Unito i
laburisti portano avanti uno dei più grandi programmi nucleari
dell'Occidente, con il sostegno dei sindacati, perché crea lavoro ed è la
strategia migliore per liberarsi dai combustibili fossili. Insomma, il
nucleare deve tornare al centro dell'agenda politica globale, senza
Italiani e +Europa.
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*Riccardo Morgante*