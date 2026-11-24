(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2026 - Il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi ha disposto oggi, 24 novembre, il passaggio sotto il controllo delle autorità federali di tutti i valichi di frontiera della regione autonoma del Kurdistan e della gestione dei giacimenti appartenenti al ministero del Petrolio situati nelle aree sotto controllo delle forze di sicurezza curde. Il premier regionale Masrour Barzani ha respinto le decisioni, giudicandole inaccettabili e contrarie a quanto prospettato da Baghdad durante i recenti negoziati.
I provvedimenti seguono un’indagine sul presunto contrabbando di petrolio presso la North Oil Company, società statale con sede a Kirkuk, e riaprono le controversie tra Baghdad ed Erbil sulla gestione delle risorse energetiche, delle frontiere e delle entrate pubbliche, a poco più di due settimane dall’incontro tra i due capi di governo.
Le disposizioni interessano i giacimenti federali nelle province di Diyala, Kirkuk, Salah al-Din e Nineveh situati in territori sotto controllo delle forze di sicurezza curde. Il governo regionale dovrà inoltre subordinare le autorizzazioni all’esportazione di greggio e prodotti petroliferi all’approvazione del ministero federale.
Le misure contro il contrabbando e la rimozione dei funzionari
Secondo la ricostruzione di 964media, il portavoce del comandante in capo delle forze armate irachene, Sabah al-Numan, ha illustrato le decisioni adottate dopo l’esame del rapporto della commissione incaricata di indagare sulle presunte attività illecite presso la North Oil Company.
Al-Zaidi ha disposto la rimozione del responsabile dell’autorità dei valichi di frontiera, Omar al-Waeli, del comandante delle operazioni di Kirkuk e del capo della polizia provinciale. Il direttore generale della North Oil Company e i suoi vice sono stati sospesi in attesa degli accertamenti della Commissione federale per l’integrità. Gli esiti delle indagini saranno sottoposti alle autorità giudiziarie competenti.
Gli accertamenti riguarderanno anche i contratti per la vendita dei prodotti petroliferi, le quantità di greggio consegnate alle raffinerie, le autorizzazioni industriali e i volumi esportati attraverso i valichi regionali. Secondo The National, le direttive prevedono un sistema digitale nazionale per il monitoraggio degli oleodotti, contatori elettronici nei pozzi operativi e telecamere per la sorveglianza dei giacimenti. Saranno inoltre definite procedure uniformi per il trasporto dei prodotti petroliferi tra le province e attraverso le frontiere internazionali.
Baghdad ha ordinato la chiusura dei valichi non autorizzati lungo i confini internazionali e dei collegamenti stradali informali tra la regione autonoma e le quattro province interessate. Le ricostruzioni delle disposizioni non indicano un calendario per il trasferimento della gestione dei valichi regionali alle autorità federali.
Barzani respinge le decisioni di Baghdad
Parlando ai giornalisti dopo il suo intervento al World Youth Summit di Erbil, Masrour Barzani ha espresso sorpresa per le direttive federali. Il premier ha sottolineato la contraddizione tra le misure annunciate e le indicazioni ricevute durante i precedenti colloqui con le delegazioni di Baghdad, orientati alla soluzione delle controversie nel quadro della Costituzione irachena.
Secondo Rudaw, risorse petrolifere e valichi erano stati affrontati anche nei colloqui del 21 novembre con Falih Fayyadh, presidente delle Forze di mobilitazione popolare. Al termine della visita a Erbil, il governo regionale aveva riferito di una convergenza sulla necessità di risolvere le divergenze mediante il dialogo e nel rispetto della Costituzione.
La contrapposizione interviene inoltre dopo l’incontro del 9 novembre tra Al-Zaidi e Barzani a Baghdad. Il comunicato ufficiale del Governo regionale del Kurdistan documenta il confronto sulla gestione dei giacimenti, sulla distribuzione delle entrate petrolifere e non petrolifere, sul pagamento degli stipendi dei dipendenti pubblici curdi e sulla quota regionale nel bilancio federale del 2027.
Entrambi avevano sottolineato la necessità di accelerare l’approvazione della legge nazionale sugli idrocarburi, destinata a disciplinare la gestione delle risorse energetiche, la produzione e le esportazioni. Il dialogo era stato indicato come base per affrontare le questioni ancora aperte tra i due governi.
La crisi istituzionale interna al Kurdistan
Il nuovo contrasto con Baghdad si aggiunge alle divisioni politiche regionali. Come ricostruito da Agenparl nell’articolo sulla controversia relativa alla guida del Parlamento e al ricorso annunciato alla Corte suprema federale, il Partito democratico del Kurdistan, KDP, e l’Unione patriottica del Kurdistan, PUK, sono impegnati in un confronto sulla legittimità della nuova dirigenza parlamentare e sulle modalità di condivisione del potere.
Alla ripresa dei lavori dell’assemblea, sostenuta dal KDP, erano seguiti la contestazione delle nomine da parte del PUK e l’annuncio del suo ritiro dal governo regionale. Masoud Barzani, presidente del KDP, aveva rivolto un appello al dialogo alla formazione rivale, mentre il premier Masrour Barzani aveva indicato il Parlamento come possibile sede del confronto.
Intervenendo al Sulaymaniyah Strategic Forum, il presidente del PUK Bafel Talabani aveva poi chiesto agli Stati Uniti di lasciare alle forze politiche curde la soluzione della crisi istituzionale, criticando anche la gestione dei negoziati con Baghdad da parte del KDP.
Le direttive federali arrivano dunque mentre restano aperti sia il confronto con il governo centrale sia le controversie sul funzionamento delle istituzioni regionali. I rapporti tra le due principali formazioni curde costituiscono una componente del quadro nel quale Erbil deve affrontare le nuove decisioni di Baghdad.
Le esportazioni attraverso la Turchia e il contenzioso petrolifero
La controversia sulla commercializzazione del greggio curdo ha già avuto conseguenze sulle esportazioni irachene verso il Mediterraneo. Nel 2023, una decisione arbitrale internazionale sulle esportazioni effettuate senza l’autorizzazione di Baghdad aveva portato alla sospensione delle forniture attraverso l’oleodotto diretto al porto turco di Ceyhan, interrompendo flussi per circa 450.000 barili al giorno.
Le esportazioni erano riprese nel settembre 2025 sulla base di un accordo provvisorio tra Baghdad, il governo regionale e gran parte delle compagnie petrolifere straniere operanti nel Kurdistan, che prevedeva la consegna del greggio alla società federale di commercializzazione SOMO.
Secondo la ricostruzione Reuters sul contenzioso, nell’agosto 2026 Iraq e Turchia hanno raggiunto un’intesa annuale per mantenere operativo l’oleodotto, in attesa di un accordo di più lungo periodo. La stessa ricostruzione, citando dati turchi, indica per ottobre forniture verso Ceyhan nell’ordine di 370.000 barili giornalieri.
Restano aperte le controversie sui contratti stipulati dalle autorità regionali con le compagnie straniere. Nel 2022 la Corte suprema federale aveva dichiarato incostituzionale la legge regionale sugli idrocarburi, disponendo il trasferimento della produzione petrolifera sotto l’autorità di Baghdad. Il governo curdo aveva respinto la decisione.
La ripresa dei flussi e gli accordi sul loro funzionamento si inseriscono quindi in un contenzioso più ampio sulle competenze, sulla commercializzazione e sulla distribuzione dei ricavi. Le direttive odierne intervengono proprio su questi rapporti, estendendo il confronto anche alla gestione dei valichi.
Gli obiettivi produttivi iracheni e il contributo del Kurdistan
Il dossier assume rilievo alla luce degli obiettivi produttivi illustrati da Al-Zaidi durante l’incontro del 9 novembre. Secondo il comunicato ufficiale del governo regionale, il premier ha prospettato una produzione nazionale di sette milioni di barili al giorno entro il 2030 e di dieci milioni entro il 2032, includendo un contributo dei giacimenti del Kurdistan destinato ad avvicinarsi al milione di barili giornalieri.
Lo sviluppo della produzione regionale figura quindi tra le componenti degli obiettivi energetici annunciati dal governo federale. La gestione dei giacimenti, il coordinamento delle attività e la distribuzione delle entrate rimangono al centro del negoziato tra Baghdad ed Erbil.
Durante lo stesso incontro, i due premier avevano condannato l’attacco contro il giacimento di gas di Khor Mor e concordato sulla necessità di proteggere le infrastrutture economiche ed energetiche della regione. La sicurezza degli impianti si affianca così alle questioni amministrative e finanziarie che condizionano il settore.
La campagna contro il commercio illecito di petrolio
Le decisioni si inseriscono in una più ampia iniziativa del governo iracheno contro il contrabbando di idrocarburi. In un procedimento distinto dall’indagine sulla North Oil Company, funzionari iracheni hanno accusato Kataib Hezbollah, formazione armata sostenuta dall’Iran, di gestire una rete di traffico illecito nell’area di Jurf al-Sakhar, a sud di Baghdad. Il gruppo ha respinto le accuse.
Nel caso del Kurdistan, le misure coinvolgono direttamente la distribuzione delle competenze tra governo federale e autorità regionali. L’ordine sui valichi, la gestione dei giacimenti statali nelle aree contese e l’approvazione delle esportazioni interessano risorse essenziali per i rapporti economici tra le due amministrazioni.
Dopo il confronto del 9 novembre, le direttive di Al-Zaidi e il rifiuto di Barzani riportano al centro il controllo del petrolio, delle frontiere e delle entrate pubbliche. L’attuazione delle decisioni resta il prossimo passaggio del confronto, mentre rimane da definire una legge nazionale sugli idrocarburi capace di disciplinare le questioni ancora aperte.
Fonti e documentazione
- Reuters — Le decisioni del governo iracheno e la risposta di Barzani.
- 964media — Rimozioni e disposizioni sui valichi e sul contrabbando e risposta di Masrour Barzani.
- The National — Le direttive del governo federale.
- Rudaw — Valichi e giacimenti sotto controllo delle forze curde.
- Reuters — Le controversie tra Baghdad e il Kurdistan iracheno.