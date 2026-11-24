(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2026 - Cresce la tensione tra i marittimi siciliani. Caronte & Tourist Isole Minori ha comunicato ai sindacati che pagherà il 70% delle retribuzioni di novembre, con a rischio anche le tredicesime, citando ritardi dei committenti su crediti per circa 9 milioni di euro. Liberty Lines ha invece prospettato pagamenti soltanto parziali, tredicesime comprese, per le difficoltà nei rapporti con la Regione.
L’UGL Mari e Porti Sicilia, con la coordinatrice Antonella Di Maio, chiede garanzie scritte sull’intero stipendio e un calendario per il rinnovo del contratto aziendale Liberty, il cui incontro è slittato al 10 dicembre. Il sindacato valuta una mobilitazione più ampia, fino allo sciopero.