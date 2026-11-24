In Commissione Cultura si sta consumando una pagina grottesca. Dopo essersi spaccata al Senato, la maggioranza sarà costretta a porre la fiducia e oggi mette in scena un teatrino imbarazzante, arrivando a fare auto-ostruzionismo pur di evitare il voto sull'emendamento di Forza Italia sui libri digitali.

Prima ha modificato la composizione della Commissione, aumentando il numero dei componenti per garantirsi una maggioranza blindata. Poi ha paralizzato per ore i lavori, cercando di impedire che si arrivasse al voto e strumentalizzando cinicamente, per mere ragioni di tattica parlamentare, persino un emendamento che riguarda le persone con disabilità. Un comportamento inaccettabile, sul quale è grave la responsabilità del presidente Mollicone, che ha consentito una gestione dei lavori che ha di fatto impedito ai parlamentari, e soprattutto alle opposizioni, di svolgere il proprio ruolo.

Sono ore che cerchiamo di portare avanti proposte concrete e serie, come quella del Partito Democratico per garantire la gratuità dei libri di testo a tutti gli studenti delle scuole dell'obbligo. Invece di occuparsi dei problemi reali delle famiglie, la maggioranza è impegnata nelle proprie divisioni e in tattiche procedurali per evitare il confronto.