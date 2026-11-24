(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2026 - «Indecente e irrispettoso verso gli italiani l'atteggiamento di Giuseppe Conte in Commissione Covid. L'ex presidente del Consiglio era chiamato a rispondere delle scelte del suo Governo durante la pandemia. Evocare un "plotone d'esecuzione" e agitare la minaccia di querele è il modo peggiore di affrontare le domande che le famiglie delle vittime pongono da anni. Perché fu detto agli italiani che eravamo "prontissimi"? Su quali elementi si fondavano quelle rassicurazioni? E quando Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ha proposto di dimettersi entrambi da deputati e di confrontarsi in tribunale, Conte ha risposto "certo che no" e ha liquidato la proposta come una "pagliacciata". Prima sfida i commissari sull'immunità, poi si tira indietro quando la proposta riguarda anche il suo seggio. Ma il Movimento 5 Stelle non era quello che diceva di non essere attaccato alle poltrone? A Brescia e a Bergamo sappiamo quanto è costata quella stagione. Le famiglie che hanno perso una persona cara hanno diritto a risposte precise sulle scelte compiute e su come furono spese le risorse pubbliche».
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