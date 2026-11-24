(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2026 - L’amministrazione di Donald Trump prepara nuovi dazi sulle importazioni dalla Cina, dall’Unione europea e da altre 14 economie, accusate da Washington di sostenere la produzione industriale attraverso politiche che penalizzano le imprese manifatturiere statunitensi. Le conclusioni dell’indagine dell’Ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti, USTR, e le proposte tariffarie sono attese già tra oggi, 24 novembre, e domani, secondo fonti citate da Reuters.
Le anticipazioni del Wall Street Journal, di Bloomberg e di Reuters indicano misure destinate a interessare un’ampia gamma di beni. Washington punta a ricostruire parte del sistema tariffario introdotto nel 2025 e colpito dalla sentenza della Corte Suprema sui poteri economici d’emergenza, utilizzando questa volta la Section 301 del Trade Act del 1974.
Il nuovo intervento si aggiungerebbe ai dazi già applicati durante il secondo mandato di Trump. Per l’Unione europea e l’Italia, il punto centrale riguarda quindi il livello complessivo del prelievo sulle merci, le esenzioni e il rapporto con gli impegni commerciali negoziati con Washington.
L’indagine sulla sovraccapacità industriale
Il rappresentante commerciale americano Jamieson Greer ha annunciato l’11 marzo l’apertura delle indagini sulle politiche industriali di 16 economie, per accertare l’esistenza di pratiche discriminatorie o irragionevoli che gravino sul commercio statunitense o lo limitino.
Oltre a Cina e Unione europea, i procedimenti riguardano Giappone, Corea del Sud, India, Vietnam, Taiwan, Thailandia, Singapore, Indonesia, Malaysia, Cambogia, Bangladesh, Messico, Svizzera e Norvegia. L’UE viene considerata come un’unica economia nell’elenco dell’USTR.
La documentazione americana individua tra i fattori della sovraccapacità strutturale i sussidi pubblici, i finanziamenti agevolati, le attività delle imprese controllate dallo Stato, gli ostacoli all’accesso ai mercati e le politiche che comprimono salari e domanda interna. Secondo Washington, questi interventi favoriscono una produzione superiore alla capacità di assorbimento dei mercati nazionali, spingendo le eccedenze verso l’estero e ostacolando gli investimenti manifatturieri negli Stati Uniti.
Tra i comparti richiamati figurano automotive, batterie, semiconduttori, cantieristica navale, siderurgia, chimica, robotica, macchinari industriali, elettronica, prodotti energetici e moduli fotovoltaici. L’elenco investigativo comprende anche alimenti trasformati e bevande. È su questa base che l’USTR ha raccolto osservazioni e testimonianze, avviando le audizioni pubbliche a maggio.
Le aliquote ipotizzate per l’Unione europea
Secondo il Wall Street Journal, l’amministrazione sarebbe orientata a riproporre livelli tariffari analoghi a quelli introdotti nel 2025, tenendo conto degli accordi commerciali conclusi con i partner. Per Unione europea, Giappone e Corea del Sud vengono indicate aliquote del 15% o inferiori, mentre Vietnam e India potrebbero essere sottoposti a livelli più elevati.
Bloomberg riferisce di un trattamento differenziato per ciascuna economia, collegato alle condizioni negoziate con Washington. Nelle anticipazioni figurano possibili esclusioni per acciaio, alluminio e automobili, già interessati da regimi tariffari adottati attraverso la normativa americana sulla sicurezza nazionale.
L’amministrazione intende inoltre mantenere uno strumento di pressione sui partner, collegando le successive decisioni tariffarie agli interventi che riterrà necessari contro la sovraccapacità produttiva. La conclusione dell’indagine apre così una nuova fase del confronto commerciale, nella quale gli accordi bilaterali diventano parte della definizione del trattamento riservato alle singole economie.
Per le imprese italiane, aliquote, esenzioni e regole di cumulo determineranno il costo effettivo di accesso al mercato americano. I settori richiamati dall’indagine comprendono comparti rilevanti per l’export nazionale, dalla meccanica alla chimica, dall’elettronica all’industria alimentare. Le decisioni sulle singole categorie merceologiche definiranno l’impatto sulle diverse filiere.
La Cina, la tregua commerciale e gli investimenti nel Sud-est asiatico
Washington indica la Cina come la principale fonte di sovraccapacità industriale, contestando il sostegno alla produzione di acciaio, alluminio, veicoli elettrici, elettrodomestici, pannelli solari e altri beni. Pechino respinge le accuse e attribuisce la competitività delle esportazioni ai vantaggi industriali e tecnologici delle proprie imprese.
Secondo Reuters, l’indagine riguarda anche gli investimenti produttivi cinesi nel Sud-est asiatico, in particolare in Vietnam, Indonesia e Cambogia. Gli Stati Uniti esaminano il ruolo degli stabilimenti realizzati in questi Paesi nella produzione di beni destinati al mercato americano e nell’aggiramento delle tariffe applicate direttamente alla Cina.
Il trattamento di Pechino è legato anche alla tregua commerciale con Washington, in scadenza il 10 gennaio. Reuters riferisce che l’intesa mantiene al 20% le tariffe introdotte durante il secondo mandato di Trump, oltre ai dazi del primo mandato, pari a circa il 25%.
Nel tetto del 20% rientra il 12,5% già applicato alle importazioni cinesi attraverso il procedimento sul lavoro forzato. Secondo la ricostruzione dell’agenzia, rimarrebbe quindi uno spazio di 7,5 punti percentuali per il nuovo intervento sulla sovraccapacità, qualora il tetto venisse mantenuto con il prolungamento della tregua. La sua scadenza senza rinnovo aprirebbe invece la strada a un livello più elevato.
Le due potenze stanno inoltre lavorando alla riduzione dei dazi su 30 miliardi di dollari di importazioni non strategiche per ciascuna parte. Il nuovo dossier industriale entra quindi in un negoziato che comprende livelli tariffari, accesso ai mercati e condizioni della tregua.
La sentenza della Corte Suprema e la nuova base normativa
Il ricorso alla Section 301 si inserisce nel quadro determinato dalla sentenza della Corte Suprema del 20 febbraio, relativa ai procedimenti Learning Resources, Inc. v. Trump e Trump v. V.O.S. Selections, Inc. La Corte ha stabilito che l’International Emergency Economic Powers Act, IEEPA, non conferisce al presidente l’autorità di imporre dazi doganali.
La decisione ha colpito la base normativa utilizzata per le tariffe contestate. L’amministrazione si è quindi rivolta ad altre disposizioni legislative per proseguire la propria politica commerciale.
La Section 301 del Trade Act del 1974 consente all’USTR di indagare sulle pratiche commerciali straniere e adottare misure correttive, comprese tariffe, alle condizioni previste dalla legge. Il procedimento sulla sovraccapacità ha incluso consultazioni con le economie interessate, osservazioni scritte e audizioni pubbliche.
Le conclusioni attese costituiscono il passaggio attraverso il quale Washington intende motivare le nuove misure. La scelta di questa base legislativa collega i dazi alle contestazioni sulle politiche industriali dei partner e al loro impatto sul commercio americano.
Il cumulo con i dazi del dossier lavoro forzato
Le nuove tariffe si aggiungerebbero a quelle introdotte a luglio al termine di un procedimento separato, anch’esso condotto attraverso la Section 301. Il memorandum presidenziale del 23 luglio riguarda le politiche di 60 economie sull’importazione di beni prodotti, integralmente o parzialmente, mediante lavoro forzato.
L’oggetto del provvedimento è la mancata introduzione o applicazione efficace dei divieti da parte delle economie coinvolte. Le tariffe previste riguardano quindi le importazioni da questi partner, con regimi ed esenzioni differenziati.
Per Unione europea e Taiwan, il memorandum stabilisce che, quando il dazio ordinario della nazione più favorita è inferiore al 10%, la tariffa aggiuntiva prevista dal procedimento colmi la differenza fino a quella soglia. Se il dazio ordinario è già pari o superiore al 10%, l’aliquota aggiuntiva di questo specifico regime è zero.
Per Giappone, Corea del Sud e Svizzera lo stesso meccanismo utilizza una soglia del 12,5%. Il documento distingue questi casi dagli altri trattamenti e contempla esenzioni per determinate categorie di prodotti.
Secondo Bloomberg, le misure sono oggetto di contenzioso davanti alla Corte statunitense del commercio internazionale. Il nuovo intervento sulla sovraccapacità si inserisce dunque in un sistema già articolato, nel quale il prelievo dipende da origine, classificazione della merce e disposizioni applicabili.
Per l’UE, il riferimento a un’aliquota ipotizzata del 15% deve essere letto insieme alle regole che accompagneranno il provvedimento. Il punto operativo per gli esportatori sarà il trattamento complessivo delle singole merci, compresa l’interazione con il regime di luglio e con gli eventuali dazi settoriali.
Imprese, prezzi e confronto commerciale
L’attesa delle nuove misure riporta al centro delle valutazioni degli operatori i costi delle importazioni americane, la gestione delle catene di approvvigionamento e la competitività delle imprese esportatrici. Le aziende devono considerare le tariffe insieme alle decisioni su produzione, fornitori e destinazioni commerciali, soprattutto quando le filiere attraversano più Paesi.
Anche negli Stati Uniti il confronto riguarda i prezzi al consumo. Reuters riferisce che i dazi hanno contribuito in parte al rincaro dei beni e che un sondaggio Reuters/Ipsos, condotto dopo le elezioni di metà mandato, ha rilevato il sostegno del 62% degli intervistati a iniziative per abrogarli.
L’annuncio dell’USTR definirà le contestazioni rivolte alle 16 economie e le misure proposte. Per i partner che hanno già negoziato accordi con Washington, resterà centrale il rapporto tra le nuove tariffe e gli impegni assunti.
Per l’Unione europea e l’Italia si apre quindi un nuovo passaggio del confronto commerciale con gli Stati Uniti: il ritorno di dazi su un’ampia gamma di beni attraverso la Section 301, con effetti che dipenderanno dalle aliquote effettive, dalle esenzioni e dal cumulo con i regimi già applicati.
Fonti e documentazione
- Reuters — Le conclusioni attese dell’indagine e le nuove misure tariffarie.
- Wall Street Journal — U.S. Prepares to Raise Tariffs on China and Other Countries.
- USTR — Apertura delle indagini sulla sovraccapacità industriale.
- Corte Suprema degli Stati Uniti — Sentenza del 20 febbraio 2026.
- Casa Bianca — Memorandum sui provvedimenti relativi alle politiche d’importazione e al lavoro forzato.