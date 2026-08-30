Agenzia nr. 1605 – Incendio Lequile, Mazzotta: “Grazie a VVF per lavoro incessante. Sindaco in prima linea

(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2026 - "Ringrazio sentitamente i vigili del fuoco dei comandi che sono intervenuti per lo spegnimento dell'incendio divampato nel centro di raccolta rifiuti di Lequile e tutte le forze dell'ordine che hanno dato il loro prezioso contributo. Operazioni lunghe e complesse che il sindaco di Lequile, Vincenzo Carlà, ha seguito e sta seguendo in prima linea, confermando la rigorosa attenzione di sempre per il suo paese. Sono vicino a lui e alla comunità in queste ore difficili". /comunicato
(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2026 - "Ringrazio sentitamente i vigili del fuoco dei comandi che sono intervenuti per lo spegnimento dell'incendio divampato nel centro di raccolta rifiuti di Lequile e tutte le forze dell'ordine che hanno dato il loro prezioso contributo. Operazioni lunghe e complesse che il sindaco di Lequile, Vincenzo Carlà, ha seguito e sta seguendo in prima linea, confermando la rigorosa attenzione di sempre per il suo paese. Sono vicino a lui e alla comunità in queste ore difficili". /comunicato