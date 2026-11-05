Carta Dedicata a Te. On. Caretta (FdI), al via oggi una misura di grande sostegno delle famiglie e del nostro agroalimentare

(AGENPARL) - Roma, 5 Novembre 2026 - sostegno delle famiglie e del nostro agroalimentare
fortemente voluta dal Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare
e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. L'iniziativa rappresenta un aiuto
concreto per le famiglie in condizioni di vulnerabilità economica,
destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità.
Oltre a contrastare il disagio sociale, il provvedimento del Ministro
Lollobrigida valorizza la filiera agroalimentare italiana e il Made in
Italy. Grazie ad accordi mirati con la rete commerciale, la misura
garantisce la tutela dei cittadini più fragili e, al tempo stesso, sostiene
l'economia reale del Paese".