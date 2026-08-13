Castiglione della Pescaia si prepara alla Notte delle Candele

Quest'anno suggestivo gemellaggio con Vallerano, il borgo laziale che per primo ha ideato questo evento

Per una notte, il centro storico di Castiglione della Pescaia si trasformerà in un suggestivo percorso illuminato dalla luce soffusa delle candele, tra musica, incontri e bellezza. Negozi e ristoranti accoglieranno il pubblico in un'atmosfera intima, accompagnata dalle sonorità dal vivo di jazz, bossa nova, blues e cantautorato. Sarà una serata per vivere il paese in una dimensione diversa, senza fretta, con una passeggiata sotto le stelle, una cena speciale a lume di candela, un'occasione per incontrarsi e condividere un ricordo.

Il 19 agosto torna la 'Notte delle Candele' , una manifestazione nata da un episodio del tutto particolare. Era il 2017 quando, proprio il 19 agosto e nel pieno della stagione turistica, un guasto alla rete elettrica lasciò il paese completamente al buio. Un blackout durato quasi otto ore, durante le quali ristoranti e attività commerciali si organizzarono per salvare la serata accendendo torce e candele. Da quell'esperienza è nata una tradizione che, ogni anno, il 19 agosto ha generato un evento: si spengono tutte le luci, anche quelle dei lampioni pubblici, e le vie del borgo vengono illuminate esclusivamente dalla luce delle candele, dove si può passeggiare e cenare in un'atmosfera molto suggestiva.

L'edizione di quest'anno assume un significato ancora più speciale grazie al gemellaggio con il Comune di Vallerano , borgo laziale in provincia di Viterbo dove la Notte delle Candele è nata nel 2007 in occasione del concerto conclusivo del festival 'Piccole Serenate Notturne'. In quell'occasione il borgo venne illuminato con circa 5.000 candele al posto delle tradizionali luci artificiali, e da allora ancora oggi questa originale manifestazione è diventata un appuntamento consolidato e molto sentito dalla comunità. Il gemellaggio rappresenta l'incontro tra due realtà che, pur con storie diverse, condividono la volontà di valorizzare i propri centri storici attraverso un'esperienza capace di coinvolgere residenti e visitatori, favorendo partecipazione e socialità.

« Quella di quest'anno sarà un'edizione particolarmente significativa – dichiara Francesca Fancello, presidente del CCN di Castiglione della Pescaia –, perché per la prima volta abbiamo scelto di creare un gemellaggio con Vallerano, il luogo in cui la Notte delle Candele è nata e dove questa manifestazione è diventata negli anni una vera e propria tradizione . Abbiamo invitato gli organizzatori a partecipare alla nostra serata e saremo felici di accogliere anche il loro gruppo musicale, che porterà nuove sonorità e nuove atmosfere, arricchendo il nostro programma. Quest'anno vogliamo offrire una Notte delle Candele ancora più coinvolgente, con scenografie suggestive che accompagneranno il pubblico lungo il borgo e sul lungomare. L'obiettivo è creare un'atmosfera speciale e permettere a chi vive e visita Castiglione di scoprire il paese da una prospettiva diversa, più lenta e raccolta. Siamo particolarmente soddisfatti perché questa serata nasce dalla collaborazione di tante realtà del territorio: ristoratori, balneari, associazioni, le Fatine di Insieme in Rosa e tanti altri soggetti che hanno scelto di contribuire alla realizzazione dell'evento. È proprio questa partecipazione a renderlo ancora più bello. Una notte di musica, spettacolo e suggestioni, da vivere sotto le stelle e, soprattutto, alla luce delle candele».

A rendere suggestiva la serata saranno i trampolieri luminosi e un'atmosfera musicale che accompagnerà il pubblico tra i vicoli e le piazze del centro storico. Jazz, bossa nova, blues e cantautorato si alterneranno grazie alle esibizioni di 'Bube and the Band', 'Golini e Batistini', 'Scapigliati a tutto Swing', 'Melody Sound', 'Elle al quadrato', 'Irene Betti e la sua arpa', 'The Sparks', 'O la bossa o la vita'. A fare da filo conduttore dell'intera serata saranno 'I Suognatori', il progetto musicale ideato e diretto da Maurizio Gregori, che arrivano direttamente da Vallerano per coinvolgere il pubblico con la propria musica. Sarà una notte magica, un percorso di atmosfere, musica e luce, capace di esaltare la bellezza del centro storico di Castiglione della Pescaia e di regalare a residenti e visitatori un'esperienza speciale da ricordare.

«Sono molto soddisfatta – conclude la sindaca Elena Nappi – del grande lavoro di sinergia che il CCN ha creato con la patria di questa straordinaria manifestazione, segno della crescita costante dell'associazione che ogni anno si mette in gioco per alzare il livello degli eventi che propone per offrire a turisti e cittadini sempre maggiore qualità e coinvolgimento. L'amministrazione comunale sostiene con grande entusiasmo queste iniziative che rendono particolare, attrattivo e sempre più bello il nostro meraviglioso borgo che per quella sera regalerà atmosfere romantiche e sognanti a tutti i nostri frequentatori».