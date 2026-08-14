Agenzia nr. 1833 – Capone: “Addio a Luigi Sansò, un uomo visionario e voce preziosa del Salento

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - "Il Salento perde Luigi Sansò, un uomo dall'animo nobile, acuto osservatore e da sempre attento alle trasformazioni del territorio.
Un visionario, capace di immaginare una Lecce più grande, fino a coltivare l'idea di una vera Città Metropolitana. Un uomo della politica della vecchia guardia, nel senso più autentico del termine: appassionato, curioso, militante fino agli ultimi giorni, sempre attento alle vicende della città, del Partito Democratico e del centrosinistra.
Luigi ha dedicato la sua vita al lavoro, alla cooperazione, alla difesa dei diritti e alla crescita del territorio, ricoprendo importanti incarichi nel sindacato, nella cooperazione e nelle istituzioni economiche; per ultimo la Camera di Commercio dove è stato tra i componenti della giunta.