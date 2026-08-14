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Politica Interna

COMUNICATO STAMPA – Ponte Morandi: Battistoni (FI), ferita profonda su Genova e l’Italia

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Francesco Battistoni

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - Gentilissimi,
si prega di prendere visione del comunicato stampa di seguito riportato:

Ponte Morandi: Battistoni (FI), ferita profonda su Genova e l'Italia

"A otto anni dal crollo del Ponte Morandi, il primo pensiero è per le 43 persone che persero la vita quel giorno e per le loro famiglie, che ancora oggi ne custodiscono il ricordo e ne vivono l'assenza. È una ferita profonda su Genova e sull'intero Paese, che il tempo non può cancellare. Ricordare quella tragedia significa anche rinnovare l'impegno delle istituzioni affinché la sicurezza delle infrastrutture sia una priorità permanente. Un Paese moderno deve saper prevenire, controllare e investire nella cura del proprio patrimonio, perché dietro ogni infrastruttura ci sono persone, famiglie, comunità e attività economiche. Genova però, ha mostrato anche una straordinaria capacità di reagire. La ricostruzione del ponte e la ripartenza della città rappresentano una pagina importante della capacità italiana di affrontare le difficoltà e il dolore. Oggi ricordiamo le vittime con rispetto e raccoglimento, consapevoli che il modo migliore per onorarle è costruire un Paese più sicuro, più responsabile e più attento alla vita delle persone". Lo dichiara il deputato di Forza Italia e Segretario di Presidenza della Camera Francesco Battistoni

(AGENPARL)
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