Comunicato stampa. Pomezia, approvata la salvaguardia di bilancio. Felici: “Un segnale concreto del miglioramento dei nostri conti

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - Il Consiglio comunale di Pomezia ha approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2026, confermando il percorso intrapreso dall'Amministrazione per il risanamento e il consolidamento dei conti dell'Ente.
Un dato particolarmente significativo riguarda l'anticipazione di cassa, una criticità che il Comune di Pomezia si porta dietro da molti anni. Si tratta, in termini semplici, dell'anticipo temporaneo che il Comune chiede alla tesoreria quando le disponibilità di cassa non sono sufficienti per pagare fornitori e servizi in attesa delle proprie entrate. Minore è il ricorso all'anticipazione, migliore è quindi la situazione di liquidità dell'Ente.
Il dato più recente conferma il miglioramento: al 31 luglio 2026 il ricorso all'anticipazione è passato dai 17,1 milioni di euro registrati alla stessa data dello scorso anno a circa 6,9 milioni, con una riduzione di oltre 10 milioni di euro. Migliorano anche i tempi di pagamento, con il ritardo medio sceso da 24 a 15 giorni.
"I numeri parlano con chiarezza e raccontano il lavoro che stiamo portando avanti – dichiara il Sindaco Veronica Felici –. Abbiamo ereditato una situazione di cassa complessa, che si trascinava da anni, e stiamo progressivamente invertendo la rotta. Oggi il Comune ha molto meno bisogno di ricorrere alle anticipazioni della tesoreria e questo è un segnale concreto del miglioramento dei nostri conti. Un risultato ancora più significativo considerando che, contemporaneamente, abbiamo continuato a garantire servizi e investimenti e anticipato importanti risorse per realizzare le opere del PNRR".
"La riduzione dell'anticipazione di cassa è un risultato concreto – aggiunge il Vicesindaco e Assessore al Bilancio e Patrimonio Massimo Abbondanza –. In parole semplici, meno dobbiamo chiedere alla tesoreria di anticiparci, maggiore è la capacità del Comune di far fronte ai propri pagamenti con le risorse disponibili. Il confronto con gli anni passati dimostra il percorso che stiamo compiendo. Continueremo a lavorare sulla razionalizzazione della spesa e sul recupero delle entrate per rafforzare ulteriormente la liquidità e la solidità finanziaria dell'Ente".
"Voglio rassicurare le famiglie – sottolinea l' Assessore Abbondanza–: oggi parlare di aumenti definitivi significa anticipare l'esito di procedure ancora in corso. Il nostro obiettivo è tutelare le famiglie e, contemporaneamente, migliorare la qualità del servizio".
Un passaggio è stato infine dedicato al grave incendio che nei giorni scorsi ha interessato la zona di Colle Fiorito e Colle d'Enea.
"Voglio rinnovare il mio ringraziamento ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell'Ordine, alla Protezione Civile e a tutti gli operatori che hanno lavorato per ore, fino a notte inoltrata, per spegnere le fiamme e garantire la sicurezza dei nostri cittadini – conclude il Sindaco –. Davanti a un'emergenza mi sarei aspettata da tutte le forze politiche responsabilità e vicinanza alla comunità. Dispiace invece vedere che qualcuno abbia scelto ancora una volta la strada della polemica e della strumentalizzazione politica. Le emergenze non possono diventare terreno di scontro: quando è in gioco la sicurezza dei cittadini, Pomezia dovrebbe essere unita".
(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - Il Consiglio comunale di Pomezia ha approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2026, confermando il percorso intrapreso dall'Amministrazione per il risanamento e il consolidamento dei conti dell'Ente.