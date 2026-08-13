COMUNICATO STAMPA Francioni, firmata dal Sindaco l’ordinanza sulla sicurezza per stagione sportiva ’26/’27

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 -
Il provvedimento è stato adottato per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, come emerso nella riunione del Gruppo Operativo Sicurezza (Gos) e comunicato preventivamente al Prefetto. L'ordinanza mira a prevenire fenomeni di degrado, tafferugli e rischi per l'incolumità pubblica legati all'abuso di alcol e all'impiego di bottiglie o lattine come oggetti contundenti.
Le restrizioni si applicano ai pubblici esercizi, alle attività commerciali, ai laboratori artigianali, ai commercianti ambulanti e ai gestori di distributori automatici situati nella zona. È consentita la somministrazione di bevande non vietate unicamente previa mescita o spillatura in bicchieri di plastica leggera o carta. Resta invece consentita la somministrazione di bevande in vetro o alcoliche al tavolo, unicamente insieme alla consumazione di pasti, all'interno dei locali o nei dehors autorizzati.
"Con questa ordinanza – ha dichiarato il sindaco Celentano – intendiamo garantire la massima sicurezza e la vivibilità dei quartieri attorno allo stadio 'Domenico Francioni' durante le manifestazioni sportive della nuova stagione. Le gare del Latina Calcio rappresentano un momento di festa, di sport e di aggregazione per tanti tifosi e famiglie della nostra città. Proprio per questo è doveroso prevenire qualsiasi situazione di pericolo o di degrado legata all'abbandono di bottiglie di vetro o all'abuso di alcolici nelle ore che precedono e seguono i match. Si tratta di una misura concordata con il Gruppo Operativo Sicurezza e la Prefettura, proporzionata e limitata nel tempo, pensata per tutelare l'incolumità pubblica e il decoro urbano senza intralciare la regolare attività degli esercizi commerciali, che ringrazio per la collaborazione".
I titolari delle attività ricadenti nell'area interessata sono tenuti ad esporre in modo ben visibile al pubblico l'avviso dei divieti. L'inosservanza dell'ordinanza comporta la segnalazione all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente e ai provvedimenti di pubblica sicurezza. La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine saranno incaricate di vigilare sul rispetto dei divieti.