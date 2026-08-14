Comunicato Stampa 1445/2026 Arrestato piromane a San Donà di Piave. Presidente Stefani, “Grazie a Carabinieri e Vigili del Fuoco. Chi appicca il fuoco mette in pericolo il territorio e la sicurezza di tutti

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - REGIONE DEL VENETO
– Giunta Regionale –
(AVN) – Venezia, 14 agosto 2026
"Voglio rivolgere le mie congratulazioni e il mio ringraziamento ai Carabinieri della Compagnia di San Donà di Piave che hanno individuato e arrestato l'uomo ritenuto responsabile degli incendi appiccati nel territorio di Ceggia, arrivando a danneggiare circa 17 mila metri quadrati di vegetazione. Si tratta di un intervento importante, che ha consentito di fermare il presunto autore di una serie di episodi che hanno destato forte preoccupazione nella comunità e che avrebbero potuto avere conseguenze ben più gravi".
Così il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, interviene sulla notizia dell'arresto, da parte dei Carabinieri della Compagnia di San Donà di Piave, del presunto responsabile di una serie di incendi dolosi che hanno interessato aree incolte a ridosso di un canale di scolo nel territorio di Ceggia.
"È un risultato importante, che dimostra ancora una volta quanto siano fondamentali il presidio del territorio, la collaborazione tra le forze dell'ordine e la tempestività degli interventi- aggiunge Stefani-. Si tratta di un fatto particolarmente grave perché avvenuto in un periodo nel quale il nostro territorio è sottoposto a condizioni di particolare vulnerabilità. Il caldo intenso e la siccità rendono la vegetazione e le aree incolte esposte al rischio di propagazione delle fiamme. In questo contesto, appiccare volontariamente un incendio significa mettere a rischio non soltanto l'ambiente e il patrimonio, ma anche la sicurezza delle persone, delle attività economiche e delle comunità".
"Ma il mio grazie- conclude il Presidente- va anche a Vigili del Fuoco, Protezione Civile, squadre antincendio di Veneto Agricoltura, volontari e a tutti gli uomini e le donne che in queste ore sono impegnati a spegnere gli incendi e a mettere in sicurezza il nostro territorio. A loro va la riconoscenza di tutto il Veneto".
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