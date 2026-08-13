Morti sul lavoro, Iacono (PD): cordoglio e dolore per la tragedia di San Vito Lo Capo

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - Esprimo il mio più profondo cordoglio per la tragedia avvenuta oggi a San Vito Lo Capo, dove un operaio e un operatore sanitario del 118 hanno perso la vita all'interno di un impianto di depurazione. Ai loro familiari, ai colleghi e a tutta la comunità rivolgo il mio abbraccio più sincero in questo momento di immenso dolore.
Di fronte a una tragedia di tale portata, la politica ha il dovere di fermarsi e di assumersi la responsabilità di intervenire con decisione. La sicurezza sul lavoro non può essere considerata un costo, ma rappresenta un pilastro fondamentale della democrazia, della dignità della persona e del diritto alla vita.
La morte dell'operaio e quella dell'operatore del 118, che ha perso la vita nel tentativo di prestare soccorso, impongono una riflessione seria sull'efficacia dei controlli, sulla formazione degli addetti e sulla consapevolezza dei rischi negli ambienti di lavoro più pericolosi.
Purtroppo, nel nostro Paese continua a mancare una vera cultura della prevenzione. Le tragedie già vissute, come quella di Casteldaccia, non hanno prodotto il cambio di passo necessario per evitare che simili episodi si ripetano.
Come Partito Democratico continueremo a presentare proposte per rafforzare la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a chiedere con forza il potenziamento degli organici degli ispettori del lavoro, che ancora oggi in Sicilia sono insufficienti. Allo stesso tempo, ribadiamo la necessità di investire maggiormente nella formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e nella prevenzione, affinché nessuno debba più perdere la vita mentre svolge il proprio lavoro o nel tentativo di salvarne un'altra.
Roma, 13 agosto 2023