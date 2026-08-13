Meloni. Almici (FdI): sinistra isoli estremisti

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - "Una pistola puntata alla tempia di Giorgia Meloni e la scritta "Morte a Meloni e ai fasci" sui muri del centro di Bologna. Non è satira, non è protesta, non è dissenso. È odio. E soprattutto non è la prima volta. Proprio a Bologna, nel 2022, un fantoccio raffigurante Giorgia Meloni venne appeso a testa in giù sotto le Due Torri. Nel 2025 abbiamo visto comparire la scritta "Spara a Giorgia", accompagnata dalla stella a cinque punte e dalla sigla BR, prima a Marina di Pietrasanta e poi a Busto Arsizio. Bene l'intervento della Questura e bene ogni provvedimento utile nei confronti di chi imbratta le nostre città, minaccia le Istituzioni, aggredisce le Forze dell'ordine o trasforma le piazze in luoghi di violenza. Prendiamo atto delle condanne arrivate anche dal sindaco Lepore e dal presidente De Pascale. Ma oggi serve qualcosa di più: isolare politicamente e culturalmente, senza ambiguità, chi alimenta l'estremismo e considera Giorgia Meloni e il centrodestra nemici da colpire anziché avversari politici da contrastare democraticamente. Perché le parole hanno un peso. Rappresentare un Presidente del Consiglio con una pistola alla tempia, invocare la sua morte o appenderne un fantoccio a testa in giù significa superare un confine che una democrazia non può permettersi di normalizzare. La storia italiana dovrebbe averci insegnato dove può portare la saldatura tra odio politico, delegittimazione dell'avversario e violenza. Non aspettiamo che dalle parole qualcuno decida di passare ai fatti. Giorgia Meloni non si farà intimidire. E noi siamo al suo fianco. Alla sinistra chiediamo coerenza: non soltanto solidarietà quando compare una minaccia, ma una rottura netta con ogni estremismo, anche quando si manifesta nelle piazze che considera politicamente più vicine. Su una cosa non possono esistere doppi standard: chi minaccia, chi inneggia alla violenza e chi aggredisce le Forze dell'ordine deve trovare davanti a sé lo Stato e, attorno a sé, il vuoto politico. Questo significa difendere la democrazia".
Meloni. Almici (FdI): sinistra isoli estremisti
By RedazioneNessun commento2 Mins Read