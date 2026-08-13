Il presidente Donald J. Trump rafforza la sicurezza nazionale e le catene di approvvigionamento statunitensi imponendo dazi sui droni e sulle loro parti e componenti

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - Oggi, il Presidente Donald J. Trump ha firmato un Proclama per affrontare la minaccia alla sicurezza nazionale rappresentata dalle importazioni di droni e dei loro componenti, anche rafforzando l’industria e la catena di approvvigionamento dei droni negli Stati Uniti.
- Il Proclama impone un dazio ad valorem del 100% sui droni di determinate dimensioni o con determinate capacità particolarmente sensibili per motivi di sicurezza nazionale, sulle stazioni di aggancio di tali droni e su alcuni componenti critici degli stessi. Questa categoria di droni comprende i droni con un peso massimo al decollo superiore a 25 chilogrammi e i droni dotati di capacità di termografia.
- Il proclama impone un dazio ad valorem del 25% su alcuni droni di dimensioni ridotte e privi di determinate capacità che implicano in particolare la sicurezza nazionale, nonché su altri componenti dei droni.
- Il proclama impone un dazio ad valorem del 15% sui droni e sui componenti provenienti dall’Unione Europea, dal Giappone, dal Liechtenstein, dalla Repubblica di Corea, dalla Svizzera e da Taiwan, e un dazio ad valorem del 10% sui droni provenienti dal Regno Unito, a condizione che la quasi totalità dell’hardware, del software e della tecnologia provenga da questi paesi e dagli Stati Uniti.
- Il proclama autorizza il Segretario al Commercio a istituire un programma di rientro della produzione per le aziende che effettuano nuovi investimenti nella produzione di droni e componenti per droni.
- Le tariffe entreranno in vigore 21 giorni dopo la firma. Per i componenti dei droni non particolarmente sensibili, le tariffe entreranno in vigore 180 giorni dopo la firma.
- Per i prodotti e i componenti per i quali il Dipartimento della Guerra ha approvato un’esenzione dalla Covered List della Federal Communications Commission entro 20 giorni dalla firma, i dazi entreranno in vigore 180 giorni dopo la firma.
RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA NAZIONALE: Il programma di dazi sui droni del Presidente Trump proteggerà la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e la sua base industriale della difesa e dei settori correlati, sostenendo e creando posti di lavoro americani.
- I droni rappresentano una tecnologia chiave nei conflitti armati moderni e sono fondamentali per le operazioni militari statunitensi, sia attuali che future.
- I droni utilizzati sia per scopi commerciali che militari statunitensi dipendono da fornitori esteri per i componenti critici dei sistemi aerei a pilotaggio remoto (UAS), il che comporta rischi significativi per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e crea vulnerabilità nella sicurezza informatica.
- La produzione di droni negli Stati Uniti deve essere ampliata rapidamente per garantire la sicurezza nazionale ed economica del Paese.
BASANDOSI SU UN COMPETENTE ESPERTO NELLA SALVAGUARDIA DEI SETTORI CRITICI: Il Presidente Trump ha da tempo riconosciuto che la sicurezza nazionale e la forza economica degli Stati Uniti dipendono dalla ricostruzione dei settori chiave della nostra base industriale.
- Nel suo primo mandato, il presidente Trump ha rivoluzionato il commercio internazionale utilizzando la Sezione 232 per affrontare decenni di politiche commerciali globaliste e miopi che avevano indebolito le nostre industrie siderurgiche e dell’alluminio, compromettendo la nostra sicurezza nazionale.
- Dal suo ritorno in carica, il presidente Trump ha continuato ad adottare misure ai sensi della Sezione 232 per proteggere e rafforzare la produzione nazionale, fondamentale per la nostra sicurezza nazionale ed economica, tra cui l’imposizione e il rafforzamento di dazi su beni chiave come acciaio, alluminio, rame, camion, automobili, legname e prodotti farmaceutici.
- Nel giugno 2025, il Presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo per dare impulso al dominio americano nel settore dei droni, al fine di garantire la continua leadership degli Stati Uniti nello sviluppo, nella commercializzazione e nell’esportazione di tali tecnologie, dando priorità ai droni di produzione statunitense, promuovendone l’esportazione e adottando misure per garantire che la nostra tecnologia rimanga al sicuro da indebite influenze e sfruttamenti stranieri.
- Nel giugno 2025, il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo per garantire la sovranità americana sui propri cieli e uno spazio aereo sicuro, al fine di contrastare il crescente uso improprio dei droni.
- Grazie ai negoziati con i partner commerciali esteri e all’uso strategico dei dazi doganali, il presidente Trump si è assicurato trilioni di dollari di investimenti privati ed esteri per riportare posti di lavoro e produzione americani negli Stati Uniti, diversificando al contempo le catene di approvvigionamento globali e riducendo la dipendenza da nazioni ostili.