Close Menu
Trending
sabato 15 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Economia

Il Kazakistan scommette sul tungsteno: accordo da un miliardo con gli USA per la lavorazione locale

Sabrina PanarelloBy Updated:Nessun commento2 Mins Read
polvere di tungsteno
polvere di tungsteno (Foto: Theklan/CC Attribution 4.0)

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - Il Kazakistan ha avviato un piano strategico per trasformare due dei più grandi giacimenti non sviluppati al mondo in un polo industriale a ciclo completo, puntando a trattenere il valore della lavorazione sul territorio nazionale anziché limitarsi all’esportazione di materia prima grezza.

Un progetto colossale tra Stati Uniti e Kazakistan

I depositi di Northern Katpar e Upper Kairakty, situati nella regione di Karagandy, sono gestiti da una joint venture tra la società statale kazaka Tau-Ken Samruk (detentrice del 30%) e la statunitense Cove Capital (70%). L’intesa, formalizzata dopo gli accordi diplomatici siglati a Washington, prevede un investimento stimato di almeno 1,1 miliardi di dollari da parte del partner americano per lo sviluppo delle infrastrutture minerarie e tecnologiche.

Le istituzioni finanziarie statunitensi stanno guardando con forte interesse all’operazione: l’Export-Import Bank e la DFC hanno emesso lettere di interesse per pacchetti di finanziamento potenziali che potrebbero raggiungere cifre ragguardevoli, subordinate alla conclusione dello studio di fattibilità definitivo.

Numeri e impatto sulla produzione globale

Insieme, i due siti custodiscono riserve di triossido di tungsteno stimate in circa 410.000 tonnellate metriche, con risorse totali che toccano quota 1,4 milioni di tonnellate. A regime, Northern Katpar e Upper Kairakty potrebbero garantire una produzione combinata di circa 12.000 tonnellate all’anno, coprendo circa il 15% dell’intera produzione mineraria globale di questo metallo strategico.

Il piano prevede l’abbandono dell’export di minerale grezzo a favore della produzione locale di paratungstate di ammonio (APT), un composto ad alta purezza essenziale per le industrie avanzate, aerospaziali e della difesa.

Le tempistiche e il contesto geopolitico

Le attività sul campo e i lavori preparatori sono iniziati a luglio, mentre lo Studio di Fattibilità Definitivo (DFS) è in corso e verrà completato entro la fine del 2027.

Questa accelerazione si inserisce in uno scenario geopolitico in cui Stati Uniti, G7 e le economie occidentali cercano attivamente di diversificare le catene di approvvigionamento dei minerali critici, riducendo la dipendenza dalla Cina. Con Pechino che ha inasprito i controlli sulle esportazioni e i prezzi globali in forte crescita, il Kazakistan si candida così a diventare un attore chiave e alternativo sulla scena internazionale.

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl