SPOROČILO ZA JAVNOST – Državna sekretarka Mojca Erjavec na ogledu posledic suše

DRŽAVNA SEKRETARKA MOJCA ERJAVEC NA OGLEDU POSLEDIC SUŠE

Domžale, 13. avgust 2026 – Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo

Mojca Erjavec je danes skupaj s predstavniki ministrstva in Kmetijsko

gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) obiskala kmetijska gospodarstva na

območju Domžal z okolico ter si ogledala posledice letošnje suše. Minister

Janez Cigler Kralj si bo z ekipo razmere na terenu ogledal prihodnji

teden.

Državna sekretarka Mojca Erjavec je po ogledu prizadetih območij

poudarila, da letošnja suša na številnih kmetijah povzroča izjemno veliko

škodo, ki ponekod pomeni skoraj popoln izpad pridelka. »To pomeni

vprašanje preživetja za številne pridelovalce, za njihove družine, pa tudi

za posamezna območja, regije in nenazadnje za celotno državo. Kmetijstvo

je pomembno, pa ne samo, ker zagotavlja prehransko varnost – ker

zagotavlja našo hrano,« je poudarila.

Dodala je, da ministrstvo ostaja v stalnem stiku s kmeti, KGZS in javno

službo kmetijskega svetovanja ter pripravlja in izvaja ukrepe za pomoč

prizadetim pridelovalcem. Spomnila je, da je bilo za odpravo posledic

lanske suše in pozebe že zagotovljenih več kot 15 milijonov evrov, ob tem

pa potekajo tudi aktivnosti za dodatno podporo sektorju in vlaganja v

namakalne sisteme kot enega ključnih ukrepov za prilagajanje na vse

pogostejše sušne razmere.

Državna sekretarka Mojca Erjavec: »Glede tekočih ukrepov za blaženje

posledic krize zaradi visokih cen gnojil in goriv, ki prizadenejo kmete in

pridelovalce – zlasti v nekaterih sektorjih – snujemo dodatne ukrepe. Na

evropski ravni smo prejeli 2,7 milijona evrov, ki jih bomo zelo verjetno

nadgradili z dodatnimi državnimi ukrepi. Ves čas smo v stikih s terenom, z

organizacijami, z zbornico in s kmeti. Pripravljeni smo poslušati,

svetovati in pomagati. Kar zadeva namakanje: v okviru trenutne skupne

kmetijske politike smo zagotovili približno 10 milijonov evrov. Trenutno

sta odprta dva razpisa.«

V času, ko suša močno zmanjšuje pridelke in ogroža prihodke številnih

kmetijskih gospodarstev, je tudi odločitev za nakup lokalno pridelane

hrane pomembna podpora slovenskim kmetom.

Državna sekretarka Mojca Erjavec: »Z izbiro slovenskih izdelkov ne kupijo

le kakovostne in sledljive hrane, temveč podpirajo slovenskega kmeta,

slovenske družine in našo prehransko varnost. Zato bomo še naprej vlagali

v krepitev lokalnih prehranskih verig in povezovanje vseh deležnikov od

njive do krožnika. Tudi na letošnjem sejmu Agra bomo posebno pozornost

namenili promociji lokalno pridelane hrane in pomenu močnih prehranskih

verig.«

Predstavniki ministrstva in KGZS so si ogledali tudi nekatere dobre prakse

namakanja.

Letošnja suša in nadpovprečno visoke temperature so po prvih ocenah Javne

službe kmetijskega svetovanja pri KGZS najbolj prizadele travinje in krmne

rastline, koruzo, krompir, zelenjadnice in druge poljščine.

Lep pozdrav.

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO

Dunajska cesta 22

SI–1000 Ljubljana, Slovenija

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