SPOROČILO ZA JAVNOST – Državna sekretarka Mojca Erjavec na ogledu posledic suše

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - DRŽAVNA SEKRETARKA MOJCA ERJAVEC NA OGLEDU POSLEDIC SUŠE
Domžale, 13. avgust 2026 – Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo
Mojca Erjavec je danes skupaj s predstavniki ministrstva in Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) obiskala kmetijska gospodarstva na
območju Domžal z okolico ter si ogledala posledice letošnje suše. Minister
Janez Cigler Kralj si bo z ekipo razmere na terenu ogledal prihodnji
teden.
Državna sekretarka Mojca Erjavec je po ogledu prizadetih območij
poudarila, da letošnja suša na številnih kmetijah povzroča izjemno veliko
škodo, ki ponekod pomeni skoraj popoln izpad pridelka. »To pomeni
vprašanje preživetja za številne pridelovalce, za njihove družine, pa tudi
za posamezna območja, regije in nenazadnje za celotno državo. Kmetijstvo
je pomembno, pa ne samo, ker zagotavlja prehransko varnost – ker
zagotavlja našo hrano,« je poudarila.
Dodala je, da ministrstvo ostaja v stalnem stiku s kmeti, KGZS in javno
službo kmetijskega svetovanja ter pripravlja in izvaja ukrepe za pomoč
prizadetim pridelovalcem. Spomnila je, da je bilo za odpravo posledic
lanske suše in pozebe že zagotovljenih več kot 15 milijonov evrov, ob tem
pa potekajo tudi aktivnosti za dodatno podporo sektorju in vlaganja v
namakalne sisteme kot enega ključnih ukrepov za prilagajanje na vse
pogostejše sušne razmere.
Državna sekretarka Mojca Erjavec: »Glede tekočih ukrepov za blaženje
posledic krize zaradi visokih cen gnojil in goriv, ki prizadenejo kmete in
pridelovalce – zlasti v nekaterih sektorjih – snujemo dodatne ukrepe. Na
evropski ravni smo prejeli 2,7 milijona evrov, ki jih bomo zelo verjetno
nadgradili z dodatnimi državnimi ukrepi. Ves čas smo v stikih s terenom, z
organizacijami, z zbornico in s kmeti. Pripravljeni smo poslušati,
svetovati in pomagati. Kar zadeva namakanje: v okviru trenutne skupne
kmetijske politike smo zagotovili približno 10 milijonov evrov. Trenutno
sta odprta dva razpisa.«
V času, ko suša močno zmanjšuje pridelke in ogroža prihodke številnih
kmetijskih gospodarstev, je tudi odločitev za nakup lokalno pridelane
hrane pomembna podpora slovenskim kmetom.
Državna sekretarka Mojca Erjavec: »Z izbiro slovenskih izdelkov ne kupijo
le kakovostne in sledljive hrane, temveč podpirajo slovenskega kmeta,
slovenske družine in našo prehransko varnost. Zato bomo še naprej vlagali
v krepitev lokalnih prehranskih verig in povezovanje vseh deležnikov od
njive do krožnika. Tudi na letošnjem sejmu Agra bomo posebno pozornost
namenili promociji lokalno pridelane hrane in pomenu močnih prehranskih
verig.«
Predstavniki ministrstva in KGZS so si ogledali tudi nekatere dobre prakse
namakanja.
Letošnja suša in nadpovprečno visoke temperature so po prvih ocenah Javne
službe kmetijskega svetovanja pri KGZS najbolj prizadele travinje in krmne
rastline, koruzo, krompir, zelenjadnice in druge poljščine.
Lep pozdrav.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO
Dunajska cesta 22
SI–1000 Ljubljana, Slovenija
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