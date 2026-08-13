(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - "Oltre 10mila imprese e più di 5 miliardi di euro di investimenti programmati in appena due mesi: i dati illustrati dal ministro Adolfo Urso dimostrano l'efficacia della nuova Transizione 5.0 e la fiducia del sistema produttivo nelle politiche del Governo Meloni. Liberando lo strumento dalle rigidità e dai vincoli europei e finanziandolo con risorse nazionali, abbiamo costruito una misura più semplice, accessibile e rispondente alle reali esigenze delle aziende italiane. È questa la politica industriale che sosteniamo per l'Italia: meno burocrazia, più investimenti e un sostegno concreto alle imprese che innovano, digitalizzano i processi produttivi e rafforzano la propria competitività. I numeri raggiunti confermano che la strada intrapresa è quella giusta: il Governo continuerà a sostenere chi produce, crea occupazione e contribuisce alla crescita della nostra Nazione".
TRANSIZIONE 5.0, MASCARETTI (FDI): OLTRE 10MILA IMPRESE IN DUE MESI, LA POLITICA INDUSTRIALE DEL GOVERNO FUNZIONA
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