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Politica Interna

Como, Zoffili (Lega): auguri pronta guarigione a comandante polizia locale aggredito da extracomunitario. Stop venditori di morte

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - Roma, 13 ago. – "Sono felice che il Comandante della Polizia Locale di Rovellasca, in provincia di Como, Diego Monopoli, sia stato dimesso dall'ospedale dopo la gravissima e inaccettabile aggressione subita durante il servizio da parte di un extracomunitario che, durante un controllo, non si è fermato all'alt. A lui rivolgo i miei più sinceri auguri di pronta e completa guarigione, insieme alla mia piena solidarietà e vicinanza. Episodi come questo rafforzano ancora di più la nostra determinazione nel contrastare con fermezza lo spaccio di droga e questi criminali stranieri venditori di morte.
La sicurezza dei cittadini e la tutela di chi ogni giorno indossa una divisa vengono prima di tutto".

(AGENPARL)
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