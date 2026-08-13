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Politica Interna

IMMIGRAZIONE, VIGNALI (FI): «DE PASCALE PRENDA ATTO CHE IL MODELLO EMILIA È FALLITO COSI’ COME QUELLO SPAGNOLO. I NUMERI DANNO RAGIONE AL GOVERNO»

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - «Gli irregolari non si fermano con il buonismo dei corsi di lingua e di formazione. La ricetta Sánchez rischia di trasformarsi in un invito all'immigrazione senza controllo, con buona pace di De Pascale e del PD che continuano a guardare alla Spagna come a un modello». Lo dichiara Pietro Vignali, membro della segreteria nazionale di Forza Italia, capogruppo e segretario regionale di FI in Emilia-Romagna.

«Il modello della sinistra buonista ha invece alimentato le tensioni e portato a vere e proprie sacche di degrado nelle città. Basti pensare alle coop che gestiscono i richiedenti asili in maxi centri, al fallimento delle integrazioni in famiglia e nel mondo del lavoro o al fenomeno dilagante delle baby gang.
Servono ingressi regolari, cooperazione con i Paesi di origine e fermezza contro l'immigrazione clandestina. Questo è invece il modello ideato dal nostro fondatore Silvio Berlusconi e che ha portato in questi anni il vice premier Tajani a siglare ben otto accordi bilaterali con alcuni paesi di origine e di transito. Questa – conclude Vignali – è la linea che l'Italia sta portando anche in Europa».

(AGENPARL)
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