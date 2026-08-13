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Politica Interna

COMUNICATO STAMPA – Università: Battistoni (FI), con più risorse rafforzato diritto allo studio

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Francesco Battistoni

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - Gentilissimi,
si prega di prendere visione del comunicato stampa di seguito riportato:

Università: Battistoni (FI), con più risorse rafforzato diritto allo studio

"Lo stanziamento record di quasi 9,5 miliardi di euro per gli atenei italiani conferma l'efficacia dell'impegno del ministro Anna Maria Bernini e del governo. Si tratta di risorse fondamentali per rafforzare il nostro sistema universitario, renderlo più competitivo e accessibile. In questo senso, l'incremento degli studentati è un risultato molto rilevante: passare dai 45 mila posti letto disponibili nel 2022 a 120 mila significa aver affrontato con pragmatismo il tema degli alloggi, e ciò è parte integrante della garanzia di diritto allo studio. Non basta infatti che un giovane si iscriva a un'università: bisogna metterlo nelle condizioni di poterla frequentare in un modo economicamente sostenibile, anche quando studia lontano dalla propria città. La competitività degli atenei è inoltre decisiva per l'attrattività dei territori: università con più ricerca, internazionalizzate e capaci di offrire servizi adeguati significa più studenti, più innovazione e maggiori opportunità per tutto il tessuto economico e sociale. Investire nell'università significa investire sul futuro del Paese e proprio in questo si traduce il percorso compiuto in questi anni dal ministro Bernini, cui va un plauso convinto". Lo dichiara il deputato e responsabile nazionale organizzazione di Forza Italia Francesco Battistoni

(AGENPARL)
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