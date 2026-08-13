Cina leader mondiale dei robot umanoidi: oltre il 97% delle spedizioni globali nella prima metà del 2026

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - La Cina consolida il proprio dominio nel mercato mondiale dei robot umanoidi, trasformando un settore fino a pochi anni fa prevalentemente sperimentale in una nuova industria caratterizzata da produzione su scala crescente, forte concorrenza interna e rapida commercializzazione.
Secondo i dati preliminari di SAG Robotics 360 riportati nell’infografica, nella prima metà del 2026 oltre il 97% delle spedizioni globali di robot umanoidi è riconducibile a produttori cinesi. Il mercato vede inoltre due aziende nettamente in testa: AGIBOT, con 8.400 unità e una quota del 44%, e Unitree, con 5.900 robot e il 31%.
Insieme, le due società controllano quindi circa tre quarti del mercato mondiale, un livello di concentrazione che evidenzia la posizione raggiunta dall’industria cinese.
AGIBOT conquista il primo posto mondiale
La principale protagonista della prima metà del 2026 è AGIBOT.
Secondo i dati mostrati, l’azienda ha raggiunto 8.400 robot spediti, conquistando da sola il 44% del mercato globale.
Il risultato le permette di superare Unitree, che si posiziona al secondo posto con 5.900 unità e una quota del 31%.
La distanza tra le prime due aziende e il resto del mercato è considerevole. AGIBOT e Unitree insieme arrivano infatti a circa 14.300 robot, equivalenti al 75% delle spedizioni mondiali considerate dalla rilevazione.
Il dato suggerisce che la prima fase di industrializzazione dei robot umanoidi non sia semplicemente dominata dalla Cina come Paese: all’interno dello stesso mercato cinese stanno emergendo aziende capaci di raggiungere rapidamente volumi produttivi significativi.
Galbot, UBTECH e Leju completano la top five
Alle spalle dei due leader si trovano altri produttori cinesi.
Galbot avrebbe spedito circa 900 unità, conquistando il 5% del mercato globale, mentre UBTECH si attesterebbe a circa 700 robot, equivalenti al 4%.
Leju, con 600 unità, raggiungerebbe invece una quota del 3%.
La categoria “Others” raccoglie complessivamente circa 2.500 robot, pari al 13% delle spedizioni. Come specificato nella nota metodologica dell’infografica, anche questa categoria comprende altri produttori cinesi: è proprio includendo tali aziende che la quota complessiva della Cina supera il 97%.
La classifica dei principali produttori risulta quindi:
- AGIBOT — 8.400 unità, 44%
- Unitree — 5.900 unità, 31%
- Galbot — 900 unità, 5%
- UBTECH — 700 unità, 4%
- Leju — 600 unità, 3%
La categoria degli altri produttori rappresenta il restante 13%, includendo sia aziende cinesi sia operatori internazionali.
Un mercato globale quasi interamente cinese
Il dato più importante non riguarda però la competizione tra singole aziende, bensì la concentrazione geografica della produzione.
Una quota superiore al 97% significa che, almeno secondo queste stime preliminari relative alle spedizioni della prima metà del 2026, quasi tutti i robot umanoidi commercializzati a livello mondiale provengono da produttori cinesi.
È una situazione che richiama quanto già accaduto in altri comparti tecnologici e industriali nei quali la Cina è riuscita a costruire rapidamente economie di scala: batterie, veicoli elettrici, pannelli fotovoltaici, droni e numerosi componenti elettronici.
Nella robotica umanoide, tuttavia, la competizione è ancora in una fase iniziale e il mercato può cambiare rapidamente.
La leadership attuale assume comunque particolare importanza perché consente ai produttori cinesi di accumulare esperienza industriale, dati operativi e capacità produttiva proprio mentre la tecnologia passa dai laboratori alle applicazioni commerciali.
Il vantaggio della catena di approvvigionamento cinese
Uno dei principali fattori dietro questa crescita è la profondità della filiera manifatturiera nazionale.
Un robot umanoide richiede una combinazione estremamente complessa di componenti: motori, attuatori, riduttori, sensori, telecamere, batterie, sistemi elettronici, semiconduttori, strutture meccaniche e software di controllo.
La Cina dispone già di ecosistemi industriali sviluppati in molti di questi settori.
La vicinanza tra produttori di robot e fornitori permette di modificare rapidamente i progetti, ridurre i tempi di approvvigionamento, sperimentare nuove componenti e aumentare progressivamente i volumi.
Questo elemento diventa fondamentale quando l’obiettivo non è più costruire alcuni prototipi tecnologicamente impressionanti, ma fabbricare migliaia di robot mantenendo sotto controllo i costi.
Dalla dimostrazione tecnologica alla produzione di massa
La vera battaglia della robotica umanoide si sta infatti spostando.
Per anni l’attenzione è stata concentrata soprattutto sulle capacità dimostrative: camminare, correre, mantenere l’equilibrio, afferrare oggetti o eseguire movimenti complessi.
Con la crescita dei volumi, il problema diventa industriale.
Un robot destinato a lavorare realmente in una fabbrica o in un magazzino deve essere sufficientemente economico, affidabile, facilmente riparabile e capace di funzionare per lunghi periodi.
Servono inoltre software in grado di trasformare l’intelligenza artificiale in azioni fisiche affidabili.
La combinazione tra robotica e AI, spesso definita embodied AI o intelligenza artificiale incarnata, è per questo considerata una delle frontiere tecnologiche più importanti dei prossimi anni.
Il mercato interno come gigantesco laboratorio
Un secondo vantaggio della Cina è rappresentato dalle dimensioni della propria economia manifatturiera.
Fabbriche automobilistiche, elettronica, logistica, magazzini e altri settori industriali offrono un numero enorme di potenziali scenari nei quali sperimentare i robot.
Questo consente alle aziende di raccogliere dati sul comportamento delle macchine in condizioni reali e di utilizzare tali informazioni per perfezionare hardware e algoritmi.
Il ciclo può diventare particolarmente potente: più robot vengono prodotti, più vengono sperimentati; più dati vengono raccolti, più rapidamente possono essere migliorati; migliori diventano i prodotti, maggiore può diventare la domanda.
È un modello che può accelerare significativamente la distanza tra aziende capaci di produrre su larga scala e concorrenti ancora concentrati principalmente sullo sviluppo di prototipi.
La sfida dei costi
Il prezzo rimane comunque uno dei principali ostacoli alla diffusione su vasta scala.
Per diventare economicamente interessanti, i robot umanoidi dovranno essere in grado di svolgere attività che giustifichino il costo di acquisto, manutenzione ed energia rispetto alle alternative esistenti.
Non tutte le mansioni richiedono necessariamente un robot con sembianze umane. In numerosi ambienti industriali, macchine specializzate e robot tradizionali possono essere più economici ed efficienti.
Il vantaggio teorico dell’umanoide emerge invece negli ambienti progettati originariamente per le persone: scale, porte, scaffali, utensili, linee produttive e magazzini.
Una macchina con dimensioni e capacità motorie simili a quelle umane potrebbe adattarsi a queste infrastrutture senza richiederne una completa riprogettazione.
Il vantaggio dei grandi volumi
È qui che la leadership cinese nelle spedizioni potrebbe assumere un’importanza strategica.
La produzione di migliaia di unità permette alle aziende di distribuire i costi di ricerca e sviluppo su un numero maggiore di prodotti, negoziare condizioni migliori con i fornitori e migliorare progressivamente l’efficienza delle linee produttive.
Se i volumi continueranno a crescere, potrebbe innescarsi un processo di riduzione dei costi unitari simile a quello osservato in altri comparti tecnologici.
Ciò potrebbe rendere i robot progressivamente accessibili a una gamma più ampia di imprese, alimentando ulteriore domanda e nuove economie di scala.
Una competizione destinata a diventare geopolitica
La robotica umanoide potrebbe inoltre trasformarsi in un nuovo terreno della competizione tecnologica internazionale.
Stati Uniti, Cina, Europa, Giappone e Corea del Sud dispongono tutti di importanti competenze nella robotica, nell’intelligenza artificiale o nella produzione di componenti avanzati.
Ma la capacità di trasformare queste competenze in produzione industriale economicamente sostenibile sarà probabilmente decisiva.
Il vantaggio cinese mostrato dai dati del primo semestre 2026 è quindi significativo, ma non garantisce automaticamente il dominio permanente del settore.
La tecnologia è ancora giovane e molte delle applicazioni commerciali promesse devono dimostrare concretamente la propria redditività.
Il prossimo obiettivo: conquistare i mercati internazionali
Per i produttori cinesi, il passaggio successivo sarà inevitabilmente l’espansione internazionale.
Se la capacità produttiva continuerà ad aumentare più rapidamente della domanda domestica, aziende come AGIBOT, Unitree, UBTECH, Galbot e Leju avranno un incentivo crescente a cercare clienti all’estero.
Fabbriche, centri logistici, università, laboratori e aziende tecnologiche potrebbero diventare i primi grandi utilizzatori.
Con l’espansione internazionale emergeranno però anche nuove questioni: standard di sicurezza, protezione dei dati, cybersecurity, certificazioni, responsabilità in caso di incidenti e dipendenza dalle catene di fornitura.
La competizione non sarà quindi determinata soltanto dal prezzo o dalle capacità tecniche.
La Cina parte in vantaggio nella corsa alla robotica umanoide
I numeri della prima metà del 2026 mostrano comunque un quadro estremamente netto.
Con AGIBOT al 44%, Unitree al 31% e oltre il 97% delle spedizioni complessive attribuite a produttori cinesi, la Cina dispone attualmente di una posizione dominante nel nascente mercato dei robot umanoidi.
Il vantaggio deriva dalla combinazione di una vasta base manifatturiera, filiere industriali sviluppate, forte concorrenza interna e possibilità di sperimentare rapidamente le macchine nel più grande ecosistema industriale del mondo.
La questione fondamentale sarà capire se questa leadership nelle spedizioni riuscirà a trasformarsi in leadership tecnologica e commerciale di lungo periodo.
Se i robot umanoidi diventeranno davvero una delle grandi piattaforme industriali dei prossimi decenni, il vantaggio accumulato oggi dalla Cina potrebbe avere conseguenze paragonabili a quelle già osservate nei veicoli elettrici, nelle batterie e nel fotovoltaico.