Schengen, Ricciardi (Pd): “Piantedosi non risponde alle domande, il governo usa il Trattato in modo propagandistico e controproducente

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - "Il ministro Piantedosi non ha risposto alle domande fondamentali che abbiamo posto. A partire da una questione semplice: perché si è arrivati a questa scelta nei confronti della Spagna, un Paese amico e membro dell'Unione europea?".
Lo ha detto Toni Ricciardi, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera e componente del Comitato parlamentare Schengen, a margine dell'informativa del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere fra Italia e Spagna.
"Se non si chiarisce questo punto – ha proseguito Ricciardi – il rischio è che il decreto flussi finisca per configurarsi, ancora una volta, come una regolarizzazione di fatto di persone già presenti sul territorio. È una prassi che appartiene alla storia delle politiche migratorie italiane e che è stata utilizzata anche dai governi Berlusconi. Se il governo sostiene di avere una strategia diversa, deve spiegare con chiarezza quali siano i numeri, le provenienze e i meccanismi di ingresso".
Roma, 13 agosto 2026