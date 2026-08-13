(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - "Cresce il turismo alberghiero così come quello con alloggi differenti, aumenta la scelta di mete lacustri, di montagna e non solo balneari. Insomma l'estate itiana vince su tutti i fronti in un 2026 che segna record di presenze e arrivi. Il centrostudi Confindustria/Federturismo certifica un aumento di 4 mln di presenza e di un milione di arrivi rispetto allo scorso anno. Non sono risultati casuali ma frutto di politiche lungimiranti e strutturali che danno al turismo il ruolo che merita e regalandogli la possibilita di abbandonare il posto marginale che per troppi anni ha rivestito con i governi di centrosinistra. Un plauso , dunque, ai ministri Santanche e Mazzi e al governo tutto il ringraziamento per la perseveranza e l'abnegazione che oggi hanno portato l'Italia a superare paesi molto gettonati come Spagna e Francia'. Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Fabrizio Comba.
Turismo. Comba(Fdi), estate da record grazie a politiche lungimiranti
By RedazioneNessun commento1 Min Read