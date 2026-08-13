(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - "L'audizione di Piantedosi in comitato Schengen dimostra la strumentalità e l'inconsistenza delle tesi delle sinistre che tifano per il fallimento Sanchez. Proteggere i confini italiani e mantenere una linea di fermezza è doveroso, per arginare il rischio di infiltrazioni terroristiche e pressioni migratorie insostenibili. L'interruzione di Schengen con la Spagna è una misura necessaria e proporzionata, cosa che è dimostrata dal fatto che nessun rilievo è stato mosso dalla commissione europea. Peraltro, come riferito dallo stesso ministro in audizione, l'area del Marocco è a forte rischio di reclutamento jihadista. Invece, prendiamo atto del fatto che per le sinistre resta valida la ricetta Sanchez fatta di sanatorie e porti aperti. Con il governo Meloni non un passo indietro sull'immigrazione irregolare". Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia Sara Kelany, responsabile del dipartimento Immigrazione del partito.
Ceuta. Kelany (Fdi): Audizione Piantedosi dimostra strumentalità e inconsistenza sinistre
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