IL COMUNE COMUNICA – nel weekend di Ferragosto attivi i servizi a sostegno delle persone fragili e il “Piano Caldo”: tra gli appuntamenti anche la “Festa di Ferragosto” e il cineforum

ATTIVI I SERVIZI DI PROSSIMITÀ A SOSTEGNO DELLE PERSONE FRAGILI E IL "PIANO CALDO"

CAVONE: "GIORNATE DI FESTA MA I BISOGNI NON VANNO IN VACANZA"

Sempre sabato 15 agosto , l' Unità di Strada "Care for People " sarà presente dalle ore 20 alle 23 sulla spiaggia cittadina di Pane e Pomodoro, per spostarsi dalle 23 alle 2 in piazzale Lorusso.

Visto il permanere delle alte temperature, si ricorda che è sempre attivo il Piano Caldo 2026 , il programma di interventi promosso per prevenire e contrastare gli effetti delle ondate di calore sulle persone più fragili attraverso una rete integrata di servizi, azioni di prossimità e collaborazione con istituzioni, Terzo Settore e partner del territorio (tutti i servizi sono consultabili a [ | questo link ] ).

Giochi, movimento e benessere sulle spiagge pubbliche cittadine di Pane e Pomodoro e San Girolamo: proseguono per tutto il weekend le attività del programma " Mare per tutti", con animazione, invecchiamento attivo e inclusione sociale . Garantito, inoltre, il servizio di accompagnamento in acqua con sedia JOB per le persone con disabilità motoria in tre diverse postazioni.

"Ferragosto è un giorno di festa ma i bisogni delle persone non vanno in vacanza – spiega l'assessore alla Giustizia, al Benessere sociale e ai Diritti civili Michelangelo Cavone -. Anche in questi giorni Bari continua a esserci, garantendo i servizi rivolti alle persone più fragili, a chi vive una condizione di difficoltà, agli anziani e a chi rischia di restare più solo. Accanto ai servizi essenziali, restano attive anche diverse occasioni di socialità e partecipazione, dalle attività dedicate agli anziani all'animazione sulle spiagge, perché il benessere passa anche dalla possibilità di incontrarsi, stare insieme e sentirsi parte di una comunità. È questo il senso del lavoro che stiamo portando avanti: costruire una città che non si ferma quando aumentano le difficoltà e che, proprio nei giorni in cui molte attività rallentano, continua a prendersi cura di chi è più fragile. Il mio ringraziamento va a tutte le operatrici e gli operatori che anche in questi giorni saranno al lavoro, garantendo presenza, ascolto e supporto a chi ne avrà bisogno. Anche a Ferragosto vogliamo che chi ha bisogno sappia una cosa semplice: Bari c'è".

Di seguito, un riepilogo dei principali servizi attivi:

· Pronto Intervento Sociale (PIS)

È il servizio di emergenza sociale del Comune di Bari, attivo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, dedicato alle situazioni di fragilità sociale non sanitaria. Interviene in favore di anziani soli, persone senza dimora, donne vittime di violenza, minori, migranti e cittadini che vivono situazioni di grave disagio sociale, operando in raccordo con Servizi sociali, Polizia Locale, Forze dell'Ordine, Prefettura, Questura, Asl e Centro Antiviolenza. Durante l'emergenza caldo gli operatori sono impegnati anche nella distribuzione dei kit anticaldo e nel monitoraggio delle situazioni di maggiore vulnerabilità.

· Centro Polifunzionale Area 51

È il principale presidio cittadino dedicato alle persone senza dimora e in condizione di grave marginalità. Oltre ai servizi ordinari (mensa, docce, lavanderia, deposito bagagli, custodia documenti, wi-fi, sportello sociale e orientamento), nei mesi di luglio e agosto garantisce fino a 80 pasti aggiuntivi al giorno, mettendo inoltre a disposizione ambienti climatizzati durante le ore più calde.

· Unità di Strada "Care for People"

Gli operatori raggiungono quotidianamente le persone che vivono in strada offrendo ascolto, orientamento e beni di prima necessità. Durante le giornate di allerta arancione e rossa distribuiscono acqua, kit anticaldo e materiale informativo multilingue dedicato alla prevenzione dei colpi di calore.

· Serenità Anziani

Servizio di monitoraggio e presa in carico degli anziani soli o particolarmente fragili, attraverso interventi di sostegno, accompagnamento e raccordo con i servizi territoriali per prevenire situazioni di isolamento durante il periodo estivo.

Accanto al servizio Serenità Anziani è attiva la Sorveglianza attiva telefonica, che garantisce il monitoraggio quotidiano degli anziani ultrasettantacinquenni soli, non autosufficienti o in condizioni di particolare fragilità, individuati dai Servizi sociali dei cinque Municipi, così da intercettare tempestivamente eventuali situazioni di rischio durante il periodo estivo.

· Saves

Progetto di affido leggero rivolto ad anziani e adulti fragili come alternativa all'istituzionalizzazione, attraverso reti di sostegno e accompagnamento sociale.

· Centro antiviolenza del Comune di Bari

Sono inoltre attive tutte le Case di comunità diffuse sul territorio comunale e garantiti gli inserimenti in emergenza presso Centro di accoglienza notturna Andromeda, Alloggio sociale Sole/luna, Chill house in emergenza sociale, Centro di accoglienza notturna Don Vito Diana (Caritas), Casa Ain Karem per sole donne (Caritas).

Anche le Comunità Residenziali per minori e mamme con figli , convenzionate con il Comune di Bari, nel weekend di Ferragosto garantiscono serenità e accoglienza a chi sta vivendo un momento di estrema fragilità.