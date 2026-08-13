FIORE (FN): “UN AUTUNNO DI PROCESSI: ALLA SBARRA ANCHE LA STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - Non è stata resa nota la somma che il giornalista Berizzi ha dovuto pagare al fine di evitare il processo di diffamazione, per una querela che i legali del segretario nazionale di Forza Nuova avevano presentato tempo fa.
Lo stesso Ufficio legale ha poi confermato di averlo citato in giudizio per un altro articolo diffamatorio dello stesso Berizzi che accusava Fiore di aver aizzato, in un comizio a Piacenza, le piazze contro gli immigrati.
In questa delicata fase in cui perde forza la storica accusa contro chi il 9 ottobre si ribellò alla dittatura sanitaria, la stampa nazionale continua a scegliere il silenzio o la diffamazione.
Mai la verità.