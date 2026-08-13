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Puglia

Agenzia nr. 1828 – ‘Perrino’ di Brindisi. Caroli:” Ospedale nel caos. Sospesi i ricoveri. Situazione allarmante

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - "Siamo arrivati a sospendere i ricoveri ordinari all'ospedale 'Perrino' di Brindisi per alcuni giorni. Cos'altro deve accadere per commissariare questa Asl? Il governatore Antonio Decaro intervenga immediatamente dopo l'ultimo ordine di servizio che è stato disposto. Servono provvedimenti di urgenza. Ci sono ambulanze in coda, caos totale nella sala d'accoglienza. La gente reclama, ed il personale medico e sanitario impegnato in queste ore, a cui va tutta la mia solidarietà per i carichi di lavoro insostenibile, è allo stremo delle forze. Ci sarà tempo per individuare i responsabili, politici e non, di questa situazione, l'urgenza ora è trovare una soluzione. Cosa succederà in questi giorni con le presenze turistiche in continuo?. Ho contatto personalmente l'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia. Confido in un loro intervento immediato. La situazione è allarmante al 'Perrino'. Tutto il resto sono le chiacchiere di chi ogni giorno fa propaganda politica negli uffici dell'Asl senza risolvere nulla".
 

(AGENPARL)
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