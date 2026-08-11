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Università, Regione finanzia con 2,8 mln del FSE+ i dottorati di ricerca Afam 2026-2027. Turano: «Stanziati ad oggi quasi 10 milioni per l’alta formazione artistica e musicale»

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - «Finora – afferma l'assessore all'Istruzione e Formazione professionale, Mimmo Turano – abbiamo investito quasi 10 milioni di euro di fondi europei per l'alta formazione artistica e musicale. Una cifra importante se consideriamo che la legge istitutiva di questo genere di percorsi accademici per i laureati in discipline artistiche e musicali risale ad appena due anni fa. Con il nuovo avviso continuiamo a investire nei giovani talenti, consentendo loro, tra le altre cose, l'opportunità di frequentare un periodo di studio all'estero».

(AGENPARL)
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