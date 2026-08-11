Festa di San Biagio a Militello Rosmarino, cambia la viabilità: niente chiusure della SP 161 il 18, 20 e 21 agosto, confermate quelle del 23, 24 e 25

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - Durante le chiusure, la circolazione sarà deviata in entrambe le direzioni lungo la SP 161 Bis "Ferretta – San Piero", fino al bivio con la SP 161
Cambia il calendario delle limitazioni al traffico sulla Strada Provinciale 161 dell'Alcara in occasione dei festeggiamenti di San Biagio, Patrono di Militello Rosmarino.
La Città Metropolitana di Messina ha aggiornato le precedenti disposizioni, cancellando le chiusure previste per il 18, 20 e 21 agosto e modificando l'orario del provvedimento in programma il 23 agosto.
Le modifiche, concertate con il sindaco dell'Amministrazione comunale, si sono rese necessarie anche alla luce delle valutazioni condivise con il locale Comando della Stazione dei Carabinieri in merito al percorso alternativo precedentemente individuato, nell'ottica di garantire una gestione efficace e sicura della viabilità durante lo svolgimento delle manifestazioni.
Il 23 agosto la SP 161 sarà chiusa al traffico dalle ore 18 alle 24, anziché dalle 16 alle 24 come previsto in precedenza. Restano confermate le limitazioni del 24 e 25 agosto, dalle ore 9 fino alle 3 del mattino successivo.
I provvedimenti riguardano il tratto della SP 161 compreso tra il chilometro 3+000 e il chilometro 8+800. Durante le chiusure, la circolazione sarà deviata in entrambe le direzioni lungo la SP 161 Bis "Ferretta – San Piero", fino al bivio con la SP 161 e viceversa.
Dott. Giuseppe Spanò