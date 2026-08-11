[Comune Palermo] Illuminazione pubblica, Tusa e Lo Nardo: “Strade della II Circoscrizione al buio, non si può attendere il nuovo impianto LED lasciando i cittadini senza sicurezza

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - «La situazione dell'illuminazione pubblica in diverse zone della II
Circoscrizione continua a destare forte preoccupazione. Numerose strade
risultano infatti completamente o parzialmente al buio, creando disagi ai
residenti e soprattutto una concreta situazione di rischio per l'incolumità
e la sicurezza dei cittadini.
È noto che molte di queste strade saranno interessate dalla messa in
esercizio del nuovo impianto di illuminazione a LED. Tuttavia, proprio in
considerazione dei tempi necessari per la realizzazione e l'entrata in
funzione del nuovo sistema, non è accettabile che nel frattempo intere
strade rimangano completamente al buio.
L'assenza di illuminazione, soprattutto nelle ore serali e notturne,
rappresenta un problema che va oltre il semplice disagio: incide sulla
sicurezza della circolazione stradale e pedonale, aumenta la percezione di
insicurezza tra i residenti e può favorire situazioni di pericolo.
Per queste ragioni abbiamo ritenuto necessario intervenire formalmente,
trasmettendo una nota al Presidente di AMG Energia e all'Assessore comunale
competente, chiedendo un intervento tempestivo per verificare le cause dei
disservizi e procedere, laddove possibile, al ripristino dell'illuminazione
nelle strade attualmente al buio.
Il nuovo impianto a LED rappresenta certamente un intervento importante e
atteso, ma non possiamo chiedere ai cittadini di aspettare al buio la sua
messa in esercizio.
La sicurezza e l'incolumità pubblica devono essere garantite anche nella
fase transitoria. È necessario intervenire con soluzioni immediate per
ripristinare l'illuminazione nelle strade interessate dai guasti, senza
attendere necessariamente l'attivazione del nuovo impianto.
Chiediamo ad AMG e all'Amministrazione comunale di effettuare una verifica
puntuale sul territorio della II Circoscrizione e di intervenire con la
massima urgenza. I cittadini hanno diritto a strade illuminate e sicure e
non è possibile che intere zone rimangano al buio per periodi prolungati».
Lo dichiarano i consiglieri del Movimento 5 Stelle nella II Circoscrizione
Pasquale Tusa ed Emanuela Lo Nardo.