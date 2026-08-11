SAYFEST 2026 – La presentazione in Regione

SAYFEST 2026, LA NUOVA SCENA ARTISTICA ITALIANA SI DÀ APPUNTAMENTO NELLE MARCHE: TRE CONCORSI PER TEATRO, POESIA E MUSICA

Dal 20 al 23 agosto Fano, Pesaro e Urbino ospitano la quinta edizione del festival. In gara 69 artisti da 11 regioni italiane

Tre città, tre linguaggi artistici, una nuova generazione di talenti. È il SayFest 2026, festival multidisciplinare dedicato agli artisti Under 35, che dal 20 al 23 agosto porterà teatro, poesia e musica nei luoghi storici di Fano, Pesaro e Urbino.

La presentazione ufficiale si è tenuta stamattina nella Sala Raffaello della Regione Marche, alla presenza del consigliere regionale Nicola Baiocchi, di Enrico Spelta, direttore del SayFest, Martina Broccoli, direttrice del festival, e Clarissa Vichi, presentatrice e referente della sezione Musica. A rappresentare le tre città coinvolte nel festival c'erano inoltre Francesco Guazzolini, assessore al Turismo di Urbino, Loretta Manocchi, vicesindaco di Fano, e in collegamento Daniele Vimini, vicesindaco di Pesaro.

Nato nel 2021 dall'iniziativa di quattro giovani fanesi, il festival torna per la quinta edizione sotto la direzione di Martina Broccoli ed Enrico Spelta, con il patrocinio della Regione Marche, della Fondazione Marche Cultura e di QN – Il Resto del Carlino – in collaborazione con i tre Comuni coinvolti.

Il nome si ispira al verbo inglese to say, a sottolineare la volontà di creare uno spazio in cui giovani artisti possano esprimere liberamente la loro voce.

DICHIARAZIONI

​"La Regione Marche ospita con grande piacere la presentazione del SayFest – ha sottolineato il consigliere Nicola Baiocchi -. Questo festival multidisciplinare dedicato agli under 35 rappresenta un segnale concreto di vicinanza ai giovani, all'arte e alla cultura. È un progetto di grande valore che quest'anno supera i confini di Fano per coinvolgere anche Pesaro e Urbino, creando una sinergia fondamentale tra le città simbolo della cultura della provincia di Pesaro-Urbino. Desidero anche portare i saluti del sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Silvia Luconi, che ha seguito con attenzione questo percorso fin dai suoi esordi. Come Regione e Consiglio regionale confermiamo il nostro pieno sostegno a questo format innovativo, pronti a fare rete per valorizzare e dare sempre più spazio ai nostri giovani".

"SayFest 2026 è un esperimento ben ragionato: un festival gestito da under 35 per under 35, che vuole offrire uno spazio di libera espressione agli artisti emergenti del territorio e non solo – ha detto il direttore Enrico Spelta -. Un nuovo attore culturale, capace di giocare un ruolo da protagonista nella candidatura di Pesaro, Urbino e Fano a Capitale Europea della Cultura. Crediamo che l'alta qualità artistica raggiunta quest'anno non sia un caso isolato, ma il sintomo di un importante fermento culturale che va intercettato e incanalato. Bisogna costruire gli spazi e le opportunità perché quell'energia diventi qualcosa di stabile, capace di generare valore culturale ed economico negli anni a venire: il SayFest è solo l'inizio".

Secondo la direttrice Martina Broccoli ""SayFest nasce da un'idea, da una speranza, maturata in un periodo di chiusura, il covid, quando l'arte si faceva online e mancava l'esperienza emozionale che solo la presenza fisica sa dare. Da quella speranza, insieme a Veronica Orciari, Selene Chersicla e Clarissa Vichi, abbiamo costruito un festival per le nuove generazioni di artisti, che già dalla prima edizione ha attirato partecipanti da tutta Italia. Quest'anno il salto di qualità è evidente, sia nell'organizzazione che nella risposta: iscrizioni da 11 regioni su 20, 69 artisti iscritti, numeri raddoppiati sui nostri canali social. SayFest è under 35 nella partecipazione tanto quanto nella gestione, a dimostrazione del fatto che i giovani non devono solo essere chiamati al tavolo delle decisioni ma essere messi nelle condizioni di poterlo gestire. Più opportunità di lavoro, fiducia da parte della politica e delle istituzioni nell'erogazione di fondi e supporto. I giovani non sono solo il futuro: siamo il nostro presente".

Clarissa Vichi ha elencato alcune delle novità musicali dell'edizione: un premio speciale dedicato al centenario della nascita del grande compositore di colonne sonore cinematografiche pesarese Riz Ortolani e la centralità dei giovani artisti, che si metteranno in gioco proponendo i propri brani originali e spaziando tra diversi generi musicali, dal rock al cantautorato.

"Questo festival nasce a Fano ma quest'anno, estendendosi anche a Pesaro e Urbino, dimostra una crescita straordinaria di tutto il territorio – ha rimarcato il vicesindaco di fano Loretta Manocchi -. Al centro ci sono i giovani under 35 con la loro capacità di raccontare il nostro patrimonio storico e artistico attraverso la rigenerazione urbana e culturale. Progetti come questo offrono ai ragazzi lo spazio ideale per esprimersi al meglio: valorizzare poi realtà locali di livello come ExNovo è la direzione corretta su cui dobbiamo continuare a puntare".

"L'adesione di Urbino alla rete del SayFest rappresenta una grandissima opportunità per la nostra città – ha aggiunto l'assessore al Turismo di Urbino Guazzolini -. Abbiamo scelto di partecipare curando la sezione dedicata alla poesia, valorizzando la vocazione di Urbino come città universitaria, sito UNESCO e luogo legato alla memoria dello scrittore Paolo Volponi, con l'auspicio di integrare sempre più la sua figura all'interno del festival e della cultura della nostra Regione".

"In un territorio riconosciuto Città Creativa UNESCO della Musica – ha detto il vicesindaco di Pesaro Vimini – questo evento rappresenta un'occasione speciale per rendere omaggio anche al centenario della nascita del compositore Riz Ortolani e al suo straordinario contributo alla musica da film. Un sentito ringraziamento va agli organizzatori per aver promosso questo progetto di rete, capace di valorizzare la sinergia artistica del nostro territorio. Questa collaborazione costituisce un tassello fondamentale anche nel percorso condiviso verso la candidatura di Pesaro, Fano e Urbino a Capitali Europee della Cultura 2033".

IL FESTIVAL

Il cuore della manifestazione sono i tre concorsi, dedicati a teatro, poesia e musica, con opere inedite selezionate attraverso una call nazionale e valutate da giurie di professionisti e dal pubblico. Si parte il 20 agosto a Fano, a Palazzo Bracci Pagani, con il teatro; il 21 agosto a Urbino, a Palazzo Passionei, sarà la volta della poesia; il 22 agosto a Pesaro, a Palazzo Gradari, spazio alla musica. La manifestazione si concluderà il 23 agosto a Fano, nell'ex Chiesa di San Francesco, con la serata di premiazione. Per ciascuna sezione è previsto un primo premio di 500 euro.

A presiedere le tre giurie saranno l'attrice Anita Bartolucci per il teatro, Giovanni Belfiori, direttore di Passaggi Festival, per la poesia e Saul Salucci, sovrintendente dell'Orchestra Sinfonica G. Rossini, per la musica.

I numeri raccontano una partecipazione ampia e nazionale: 22 concorrenti nel Teatro – 10 collettivi e 12 singoli –, 22 nella Poesia e 15 nella Musica, di cui 13 solisti e 2 band. Sei artisti partecipano a due sezioni. I concorrenti arrivano da 11 regioni italiane, con 27 partecipanti dalle Marche, e hanno un'età compresa tra i 16 e i 35 anni, con una media di 27 anni.

Dalla fase di selezione emergeranno 8 finalisti per ciascuna delle tre categorie. In totale, sono 69 gli artisti che compongono i 59 tra singoli e gruppi arrivati alla finale.

Ad arricchire il programma saranno ospiti di spicco del panorama culturale e musicale: l'attrice pluripremiata Anita Bartolucci, la divulgatrice d'arte Benedetta Artefacile, la band marchigiana XGIOVE e Murubutu, rapper e cantautore di fama nazionale, ideatore della "letteraturap", che unisce hip hop, storia e filosofia.

Il festival, organizzato da EXNOVO ETS, propone inoltre tre masterclass formative dedicate a interpretazione, poesia mimica e canto, confermando la propria vocazione a offrire ai giovani artisti uno spazio di espressione, confronto e crescita.