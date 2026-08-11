Chirurgia ginecologica mini-invasiva al nuovo Ospedale Monopoli-Fasano: rimossi utero, tube e ovaie attraverso incisioni da 5 millimetri in una paziente dimessa in 48 ore

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - rimossi utero, tube e ovaie attraverso incisioni da 5 millimetri in una
paziente dimessa in 48 ore
*È la prima isterectomia eseguita in laparoscopia nel nuovo ospedale. Nuove
tecnologie e sale operatorie di ultima generazione per ridurre l'impatto
dell'intervento e favorire un recupero più rapido*
*Bari, 11 agosto 2026 *- *Un intervento importante eseguito attraverso
piccole incisioni da 5 millimetri e, dopo 48 ore, il ritorno a casa.* Al
nuovo Ospedale Monopoli-Fasano è stata eseguita la prima isterectomia in
laparoscopia, con la rimozione di utero, tube e ovaie, in una unica
soluzione. La paziente, *57 anni e in buone condizioni generali*, era
affetta da fibromatosi uterina e prolasso utero vescicale di secondo grado.
L'intervento si è svolto regolarmente e il recupero è stato rapido, tanto
da consentirle di lasciare l'ospedale già in seconda giornata.
A eseguire la procedura è stata l'équipe dell'Unità Operativa di Ostetricia
e Ginecologia, diretta dalla dott.ssa Maria Rosaria Giangrande, con il
dott. Luca Guastamacchia e la dott.ssa Angela Galizia, all'interno del
nuovo blocco operatorio dell'ospedale.
Il lavoro dei professionisti è stato supportato *una sala operatoria nuova
e tecnologicamente avanzata e strumentazioni laparoscopiche di ultima
generazione*, che permettono di visualizzare con grande precisione il campo
operatorio e di intervenire attraverso incisioni di dimensioni ridotte. È
questo uno dei punti di forza della chirurgia laparoscopica: *ridurre
l'impatto dell'operazione sul corpo senza ridurre l'efficacia
dell'intervento*. Quando indicata, questa tecnica può comportare meno
dolore dopo l'operazione, minori perdite di sangue, una mobilizzazione più
precoce, cicatrici più piccole e tempi di degenza più brevi, favorendo un
ritorno più rapido alla quotidianità.
La prima isterectomia eseguita con questa tecnica rappresenta l'avvio di
una nuova fase per la chirurgia ginecologica del presidio. L'obiettivo è
ampliare progressivamente l'utilizzo della laparoscopia nella chirurgia
ginecologica del nuovo Ospedale Monopoli-Fasano, individuando per ogni
donna l'approccio più appropriato sulla base delle condizioni cliniche. Un
percorso che unisce *competenze professionali, nuove tecnologie e
organizzazione*, grazie al lavoro coordinato di ginecologi, anestesisti,
infermieri e personale di sala operatoria, per offrire alle donne del
territorio una chirurgia sempre più moderna, precisa e attenta ai tempi di
recupero.