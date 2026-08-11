Chirurgia ginecologica mini-invasiva al nuovo Ospedale Monopoli-Fasano: rimossi utero, tube e ovaie attraverso incisioni da 5 millimetri in una paziente dimessa in 48 ore

rimossi utero, tube e ovaie attraverso incisioni da 5 millimetri in una

paziente dimessa in 48 ore

*È la prima isterectomia eseguita in laparoscopia nel nuovo ospedale. Nuove

tecnologie e sale operatorie di ultima generazione per ridurre l'impatto

dell'intervento e favorire un recupero più rapido*

*Bari, 11 agosto 2026 *- *Un intervento importante eseguito attraverso

piccole incisioni da 5 millimetri e, dopo 48 ore, il ritorno a casa.* Al

nuovo Ospedale Monopoli-Fasano è stata eseguita la prima isterectomia in

laparoscopia, con la rimozione di utero, tube e ovaie, in una unica

soluzione. La paziente, *57 anni e in buone condizioni generali*, era

affetta da fibromatosi uterina e prolasso utero vescicale di secondo grado.

L'intervento si è svolto regolarmente e il recupero è stato rapido, tanto

da consentirle di lasciare l'ospedale già in seconda giornata.

A eseguire la procedura è stata l'équipe dell'Unità Operativa di Ostetricia

e Ginecologia, diretta dalla dott.ssa Maria Rosaria Giangrande, con il

dott. Luca Guastamacchia e la dott.ssa Angela Galizia, all'interno del

nuovo blocco operatorio dell'ospedale.

Il lavoro dei professionisti è stato supportato *una sala operatoria nuova

e tecnologicamente avanzata e strumentazioni laparoscopiche di ultima

generazione*, che permettono di visualizzare con grande precisione il campo

operatorio e di intervenire attraverso incisioni di dimensioni ridotte. È

questo uno dei punti di forza della chirurgia laparoscopica: *ridurre

l'impatto dell'operazione sul corpo senza ridurre l'efficacia

dell'intervento*. Quando indicata, questa tecnica può comportare meno

dolore dopo l'operazione, minori perdite di sangue, una mobilizzazione più

precoce, cicatrici più piccole e tempi di degenza più brevi, favorendo un

ritorno più rapido alla quotidianità.

La prima isterectomia eseguita con questa tecnica rappresenta l'avvio di

una nuova fase per la chirurgia ginecologica del presidio. L'obiettivo è

ampliare progressivamente l'utilizzo della laparoscopia nella chirurgia

ginecologica del nuovo Ospedale Monopoli-Fasano, individuando per ogni

donna l'approccio più appropriato sulla base delle condizioni cliniche. Un

percorso che unisce *competenze professionali, nuove tecnologie e

organizzazione*, grazie al lavoro coordinato di ginecologi, anestesisti,

infermieri e personale di sala operatoria, per offrire alle donne del

territorio una chirurgia sempre più moderna, precisa e attenta ai tempi di

recupero.