[ufficio.stampa@comune.sanseverinomarche.mc.it] Com. stampa n. 525 (Il teatro Feronia su Famiglia Cristiana: Francesco Rapaccioni racconta la storia del gioiello settempedano divenuto patrimonio Unesco) + foto

IL TEATRO FERONIA SU FAMIGLIA CRISTIANA: FRANCESCO RAPACCIONI RACCONTA

LA STORIA DEL GIOIELLO SETTEMPEDANO DIVENUTO PATRIMONIO DELL'UNESCO

Il prestigioso teatro comunaleFeronia di San Severino Marche continua a

conquistare servizi e copertine: il numero 33 del settimanale Famiglia

Cristiana dedica un'ampia inchiesta di quattro pagine, firmata dal

giornalista Roberto Zichitella, al recente riconoscimento dei teatri

condominiali dell'Italia centrale come Patrimonio Mondiale dell'Umanità

Unesco.

Tra le strutture premiate a Busan, in Corea del Sud, il Feronia emerge

come uno degli esempi più affascinanti e rappresentativi di questo

modello architettonico e sociale unico. Progettato nel 1828 dal celebre

architetto Ireneo Aleandri e inaugurato con le opere Mosè in Egitto e

Matilde di Shabran di Gioachino Rossini, il Feronia affonda le sue

radici nella prima metà del Settecento. Come evidenziato nel servizio,

il teatro settempedano vanta ben due strutture precedenti che

testimoniano la straordinaria continuità dell'istituzione condominiale

in città.

A guidare i lettori alla scoperta del valore storico e culturale del

Feronia è Francesco Rapaccioni, dal 2011 direttore artistico de I Teatri

di Sanseverino. Nell'intervista concessa a Roberto Zichitella,

Rapaccioni ripercorre l'evoluzione sociale impressa nei regolamenti del

condominio teatrale: "Potevano essere proprietari dei palchi prima di

tutti le famiglie nobili consolari, che nominavano i consoli del Comune.

Quando nel 1740 si realizza il nuovo teatro in piazza, il regolamento

estende la proprietà dei palchi e così avverrà anche in seguito. Nel

1823 i regolamenti stabiliscono che non solo i nobili ma anche i

borghesi possono essere proprietari dei palchi, purché paghino la quota

di condominio. I biglietti erano assegnati ancora per censo: una tariffa

per i nobili, una per i borghesi e una per gli artigiani. Dopo l'Unità

d'Italia alla parola artigiani si aggiunge la parola operai. Così,

seguendo la storia dei regolamenti del teatro Feronia, si capisce come è

cambiata la società della provincia italiana".

Il servizio di Famiglia Cristiana sottolinea come il Feronia rappresenti

non solo una gemma dell'architettura neoclassica ma un vero e proprio

"collante sociale". Protagonista della vita cittadina, il teatro ha

vissuto momenti di rilievo nazionale come le celebrazioni dell'80°

Repubblica, Sergio Mattarella, in omaggio alla Medaglia d'Oro al Merito

Civile conferita alla Città diSan Severino Marche. Fondamentale è stata

inoltre la sua resilienza: a seguito del terremoto del 2016, a

differenza di altri edifici, il Feronia non ha subito danni profondi ed

è rimasto sempre aperto, diventando un faro di speranza per l'intero

territorio. Oggi si prepara a una nuova stagione da tutto esaurito,

confermandosi cuore pulsante della comunità.