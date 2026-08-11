Close Menu
Trending
martedì 11 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Marche

[ufficio.stampa@comune.sanseverinomarche.mc.it] Com. stampa n. 525 (Il teatro Feronia su Famiglia Cristiana: Francesco Rapaccioni racconta la storia del gioiello settempedano divenuto patrimonio Unesco) + foto

RedazioneBy Nessun commento3 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - IL TEATRO FERONIA SU FAMIGLIA CRISTIANA: FRANCESCO RAPACCIONI RACCONTA
LA STORIA DEL GIOIELLO SETTEMPEDANO DIVENUTO PATRIMONIO DELL'UNESCO

Il prestigioso teatro comunaleFeronia di San Severino Marche continua a
conquistare servizi e copertine: il numero 33 del settimanale Famiglia
Cristiana dedica un'ampia inchiesta di quattro pagine, firmata dal
giornalista Roberto Zichitella, al recente riconoscimento dei teatri
condominiali dell'Italia centrale come Patrimonio Mondiale dell'Umanità
Unesco.

Tra le strutture premiate a Busan, in Corea del Sud, il Feronia emerge
come uno degli esempi più affascinanti e rappresentativi di questo
modello architettonico e sociale unico. Progettato nel 1828 dal celebre
architetto Ireneo Aleandri e inaugurato con le opere Mosè in Egitto e
Matilde di Shabran di Gioachino Rossini, il Feronia affonda le sue
radici nella prima metà del Settecento. Come evidenziato nel servizio,
il teatro settempedano vanta ben due strutture precedenti che
testimoniano la straordinaria continuità dell'istituzione condominiale
in città.

A guidare i lettori alla scoperta del valore storico e culturale del
Feronia è Francesco Rapaccioni, dal 2011 direttore artistico de I Teatri
di Sanseverino. Nell'intervista concessa a Roberto Zichitella,
Rapaccioni ripercorre l'evoluzione sociale impressa nei regolamenti del
condominio teatrale: "Potevano essere proprietari dei palchi prima di
tutti le famiglie nobili consolari, che nominavano i consoli del Comune.
Quando nel 1740 si realizza il nuovo teatro in piazza, il regolamento
estende la proprietà dei palchi e così avverrà anche in seguito. Nel
1823 i regolamenti stabiliscono che non solo i nobili ma anche i
borghesi possono essere proprietari dei palchi, purché paghino la quota
di condominio. I biglietti erano assegnati ancora per censo: una tariffa
per i nobili, una per i borghesi e una per gli artigiani. Dopo l'Unità
d'Italia alla parola artigiani si aggiunge la parola operai. Così,
seguendo la storia dei regolamenti del teatro Feronia, si capisce come è
cambiata la società della provincia italiana".

Il servizio di Famiglia Cristiana sottolinea come il Feronia rappresenti
non solo una gemma dell'architettura neoclassica ma un vero e proprio
"collante sociale". Protagonista della vita cittadina, il teatro ha
vissuto momenti di rilievo nazionale come le celebrazioni dell'80°
Repubblica, Sergio Mattarella, in omaggio alla Medaglia d'Oro al Merito
Civile conferita alla Città diSan Severino Marche. Fondamentale è stata
inoltre la sua resilienza: a seguito del terremoto del 2016, a
differenza di altri edifici, il Feronia non ha subito danni profondi ed
è rimasto sempre aperto, diventando un faro di speranza per l'intero
territorio. Oggi si prepara a una nuova stagione da tutto esaurito,
confermandosi cuore pulsante della comunità.

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl